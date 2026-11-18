El Gobierno modificó su proyecto de reforma electoral y retiró las colectoras para acercar posiciones con otros bloques y reunir las firmas necesarias para avanzar con la suspensión de las PASO de 2027.

Con la intención de reunir las firmas para avanzar con la suspensión de las PASO de 2027 , el oficialismo aceptó eliminar las colectoras de su proyecto de reforma electoral.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió a las 12 y acordó un cuarto intermedio hasta las 16.30, momento en el que está prevista la firma del dictamen .

El desacuerdo que demoraba el consenso estaba centrado en la posibilidad de incorporar listas colectoras al proyecto , una modificación impulsada tras las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

Aunque el PRO ya había anticipado su apoyo a la suspensión de las primarias, rechazaba esa propuesta.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó al inicio de la sesión que el Gobierno había resuelto retirar del proyecto el sistema de adhesiones.

Tras la reunión de comisión, la senadora defendió la modificación y afirmó: “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”. También ratificó que el texto conserva el capítulo de Ficha Limpia, que contempla a las personas con una condena confirmada en dos instancias. “Es muy importante que de una vez por todas salga”, agregó.

El primer objetivo del Gobierno es reunir 10 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está integrada por 19 legisladores. La Libertad Avanza cuenta con seis miembros y necesita el acompañamiento de otros espacios para conseguir el dictamen. Si supera esa instancia, deberá obtener 37 votos en el recinto para aprobar el proyecto.

Los cambios del proyecto

Bullrich también confirmó que el proyecto contempla una reducción del 50% de la publicidad electoral en radio y televisión. La medida apunta a generar condiciones más equitativas para que todos los espacios políticos puedan difundir sus propuestas, independientemente de sus recursos económicos.

Sobre la representación argentina en el Parlamento del MERCOSUR, la propuesta establece un cambio en el mecanismo de selección. Los 24 parlamentarios por distrito quedarían a cargo de las legislaturas provinciales, mientras que los 19 representantes del distrito único serían designados por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y siete por el Senado.

Otro de los puntos contemplados en el proyecto está relacionado con la simultaneidad de las elecciones. Según detalló Bullrich, se habilitaría el uso de la boleta única para elegir cargos locales cuando las votaciones provinciales coincidan con las nacionales.

A su vez, propuso cambiar el artículo 71 del Código Electoral para dejar sin efecto las restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales.

Bullrich no confirmó que La Libertad Avanza cuente con los respaldos necesarios para aprobar el proyecto en el recinto. “Los votos hay que contarlos todo el tiempo. Hay que trabajarlos, hay que analizarlos y eso es lo que estamos haciendo”, sostuvo al ser consultada sobre el tema.