El Gobierno repudió la decisión de Irán de calificar como terroristas a las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Irán anunció este miércoles que designó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”. El comunicado oficial incluyó una advertencia dirigida a Buenos Aires: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”.

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La Cancillería iraní informó que incorporó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas a su lista de organizaciones terroristas, como respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de aplicar la misma calificación a la Guardia Revolucionaria Islámica .

En su comunicado, también responsabilizó a la Argentina por las consecuencias que pudiera generar la medida .

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán difundió la resolución en las últimas horas , en un contexto marcado por el mensaje de concordia y paz del papa León XIV en la Argentina.

La medida apela al “principio de reciprocidad” y se fundamenta en una ley de 2019 que contempla represalias contra los países que acompañen la calificación estadounidense del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como entidad terrorista.

En el documento, el Gobierno iraní sostiene que la Armada y la Fuerza Aérea argentinas quedan alcanzadas por la legislación de 2019 y, en consecuencia, las incorpora a su listado de organizaciones terroristas.

El Gobierno argentino rechazó oficialmente la decisión del régimen iraní y, en su respuesta, remarcó los antecedentes judiciales que vinculan a funcionarios de ese país con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994.

“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusacion inadmisible contra instituciones legitimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberania nacional. que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”, sostuvo la respuesta oficial del gobierno del presidente Javier Milei.

“La Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994”, señaló el texto, que también cuestionó que los acusados todavía no hayan comparecido ante los tribunales argentinos.

Los antecedentes

El origen de la decisión iraní se remonta a fines de marzo, cuando el Ejecutivo argentino incluyó a los Guardianes de la Revolución en el RePET, el registro nacional que reúne a personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

Para justificar aquella resolución, la Casa Rosada mencionó “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

El Gobierno hizo referencia a la presunta participación de la estructura militar iraní en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, que dejaron un saldo de 29 y 85 muertos, respectivamente, además de más de 300 heridos en el segundo ataque.

La Justicia argentina atribuyó responsabilidades a Irán y a Hezbollah, aunque ambos casos siguen impunes.