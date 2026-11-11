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11 de noviembre de 2026 - 11:45
Paraguay.

Abrieron la bóveda oculta de Santiago Peña y estaba vacía: sería una habitación de seguridad

Los investigadores hallaron vacía la habitación oculta tras una pared falsa. En paralelo, el Partido Colorado expulsó al exmandatario.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El misterio de la “bóveda” oculta en la casa de Santiago Peña.

El misterio de la “bóveda” oculta en la casa de Santiago Peña.

Tras varios procedimientos fallidos, agentes policiales y representantes de la Fiscalía lograron abrir este martes la bóveda que había sido hallada en la casa del exmandatario paraguayo Santiago Peña. La intervención tuvo lugar en la vivienda situada en San Bernardino, a aproximadamente 40 kilómetros de Asunción.

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Sin embargo, al acceder al interior, los investigadores se encontraron con una sorpresa: no había nada en su interior. El espacio no contenía efectivo, papeles ni ningún otro objeto.

La bóveda estaba oculta detrás de un muro falso y disponía de dos accesos independientes. Durante el procedimiento realizado el domingo pasado, los efectivos lograron destrabar y abrir la primera de las puertas.

Así ingresaron a la Bóveda de Santiago Peña

La bóveda y un sistema de seguridad israelí

El segundo ingreso, en cambio, complicó las tareas de los investigadores, ya que estaba protegido por un sistema de cierre de fabricación israelí.

Tras ingresar a la estructura, los investigadores empezaron a evaluar una posible explicación diferente sobre su propósito. De acuerdo con el diario paraguayo ABC Color, sospechan que el espacio no habría sido diseñado para almacenar dinero u objetos de valor, sino que funcionaría como una “habitación de pánico”, acondicionada para proteger a una persona y permitirle resguardarse ante una amenaza.

El acceso a la construcción se concretó mientras avanza la causa por la quiebra del banco Ueno, un caso que terminó con la detención de Peña. A este escenario se sumó otra novedad conocida este martes: el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) decidió separar al exjefe de Estado del Partido Colorado.

Los motivos de la expulsión del partido

La expulsión fue formalizada mediante la Resolución TCN§ 10/2026, emitida el 10 de noviembre. En el texto, las autoridades del partido argumentaron que el accionar del exmandatario “atentó contra los principios éticos, ideológicos y morales del coloradismo”.

Además, describieron su comportamiento como una serie de “conductas reprochables y un grave incumplimiento de las responsabilidades políticas de Peña”, de acuerdo con lo informado por El Nacional.

La salida de Peña del Poder Ejecutivo paraguayo se produjo tras un proceso de juicio político promovido en el Congreso Nacional. Durante ese procedimiento, los parlamentarios le adjudicaron responsabilidad política por la crisis financiera y laboral que derivó, días antes, en el cierre de Ueno Bank y en la posterior quiebra de su sociedad controlante, el Grupo Vázquez.

Hasta marzo de 2025, el exjefe de Estado mantenía una participación accionaria en el grupo empresario del que formaba parte Ueno Bank. Durante los tres años de su gestión al frente del Ejecutivo paraguayo, tanto el banco como el conglomerado experimentaron una expansión extraordinaria.

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