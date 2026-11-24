La advertencia nacional rige del 24 al 27 de noviembre. Recomiendan evitar fogatas y cualquier uso del fuego en zonas no habilitadas.

Incendios - La advertencia nacional rige del 24 al 27 de noviembre. Recomiendan evitar fogatas y cualquier uso del fuego en zonas no habilitadas.

Jujuy se encuentra entre las 12 provincias argentinas alcanzadas por una advertencia nacional ante condiciones de peligro de incendios . La Agencia Federal de Emergencias (AFE) emitió un aviso que tendrá vigencia desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026 y pidió a la población reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales, áreas con vegetación y espacios naturales.

Jujuy. Principio de incendio en una casa por quema de pastizales

Jujuy. Una familia perdió casi toda su casa en un incendio en Libertador y pide ayuda para volver a empezar

A través de sus redes sociales, el organismo nacional difundió la advertencia y recordó la importancia de evitar cualquier uso del fuego en lugares no habilitados.

La medida busca prevenir situaciones que puedan derivar en incendios forestales, rurales o de pastizales , particularmente cuando las condiciones ambientales favorecen su inicio o propagación. La advertencia tiene carácter preventivo y no implica que actualmente existan incendios activos en todas las provincias comprendidas.

Según la comunicación de la Agencia Federal de Emergencias, el aviso comprende las siguientes provincias:

La advertencia nacional rige del 24 al 27 de noviembre. Recomiendan evitar fogatas y cualquier uso del fuego en zonas no habilitadas.

Jujuy.

Salta.

Tucumán.

Catamarca.

La Rioja.

San Juan.

Mendoza.

Neuquén.

La Pampa.

Buenos Aires.

Río Negro.

Tierra del Fuego.

La advertencia estará vigente durante cuatro días, desde el martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego explica que el peligro de incendios se determina mediante indicadores que permiten evaluar las condiciones en las que podría iniciarse y propagarse un foco. Entre los factores que se analizan se encuentran la temperatura, la humedad, el viento, el estado de la vegetación y las características del terreno.

Cuando se combinan condiciones favorables para la propagación, un fuego que comienza en un sector reducido puede extenderse rápidamente y dificultar las tareas de control. Por eso, las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención incluso cuando todavía no se registran incendios.

En Jujuy, la advertencia coincide con jornadas de inestabilidad meteorológica y pronósticos de tormentas para distintos sectores de la provincia. Sin embargo, es importante diferenciar ambos fenómenos: una alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional y una advertencia de peligro de incendios responden a evaluaciones distintas. La presencia de lluvias en algunas localidades no permite descartar automáticamente el peligro en otros sectores.

Qué medidas tomar para prevenir incendios en Jujuy

La Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego recomiendan adoptar precauciones para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas, viviendas, animales y ambientes naturales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No encender fogatas ni realizar quemas en sectores donde el fuego no esté expresamente habilitado.

Evitar quemar pastizales, hojas secas, ramas o residuos.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en rutas, caminos o espacios naturales.

No abandonar botellas de vidrio ni otros residuos en áreas con vegetación.

Mantener los alrededores de las viviendas libres de ramas secas y materiales que puedan arder, especialmente en zonas rurales.

Consultar las condiciones y restricciones vigentes antes de utilizar fuego en campings o espacios naturales.

Avisar inmediatamente a las autoridades ante la presencia de humo o un posible foco de incendio.

El organismo nacional también aconseja no intentar combatir incendios de gran magnitud por cuenta propia y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia. Si se detecta un incendio, es fundamental alejarse del sector de riesgo y solicitar asistencia.

En Argentina, una de las principales causas de los incendios forestales está relacionada con la actividad humana, tanto por acciones intencionales como por descuidos. Por este motivo, la prevención individual cumple un papel fundamental para reducir la aparición de nuevos focos.

La advertencia difundida por la Agencia Federal de Emergencias se mantendrá vigente hasta el viernes 27 de noviembre y podría actualizarse según la evolución de las condiciones meteorológicas y ambientales.