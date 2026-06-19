Un jujeño se consagró en la Liga de Menores de pádel

Gianluca Poccioni tuvo una gran actuación en la nueva fecha de la Liga de Menores de pádel

El jujeño Gianluca Poccioni se consagró campeón de la categoría Sub 18 B junto a su compañero Juan Contreras, en la 4ta fecha de la Liga de Menores de pádel disputada recientemente en Catamarca.

El joven deportista jujeño está radicado en Córdoba para facilitar su participación en los torneos nacionales, trabajando no solo en el aspecto físico sino también en el mental para aprovechar su talento para este deporte y meterse entre los mejores jugadores del país en su categoría.

Gianluca Poccioni tuvo una gran actuación en la nueva fecha de la Liga de Menores de pádel Gianluca Poccioni tuvo una gran actuación en la nueva fecha de la Liga de Menores de pádel

Los campeones del clasificatorio de pádel Se realizó una nueva fecha del circuito "Camino a Catamarca" que organiza la Unión Jujeña de Pádel. El torneo se disputó en el Club BEP (Bajo el Puente) con una gran cantidad de jugadores que buscan clasificar al torneo regional donde estarán presentes deportistas de esta parte del país. Los resultados Cuadro de Honor 4ta Masculino Campeones: Sangoi - Tapia Subcampeones: Doblas - Lascano 6ta Masculino Campeones: Unco - Guerrero Subcampeones: Paz - Fernández 8va Masculino (Categoría local, sin plaza al Nacional) Campeones: Tarraga - Veron Subcampeones: Hernández - Márquez 7ma Femenino Campeones: Gallardo Rosas - Saravia Subcampeones: Burgos Iriarte - Navarrete

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