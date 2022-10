Valentino Ancasi: "Representar a Argentina es un orgullo"

Valentino fue quien sumó el primer punto para el país ante su rival mexicano en el Mundialito, ganándole en dos set, por 6/2 y 6/4. Los rivales de este torneo fueron México, Colombia, Brasil y Bolivia.

Luego sumó una derrota con el duro combinado de Brasil y el cierre fue con victoria ante la Selección de Bolivia para consagrar una gran presentación y subir al podio representando al país y a la provincia.

“A México logramos ganarle y a los otros equipos le hicimos pelea. A Bolivia le ganamos el tercer puesto y así trajimos el bronce”, expresó el tenista jujeño.

Además contó cómo fue este viaje tan importante para el. "Es mi segunda experiencia con la camiseta argentina, de conocer a mucha gente y de reencontrarme con amigos con los que compartí en Uruguay que fue muy lindo”.

Cómo cada deportista del país, le consultamos sus sensaciones al oír la canción patria: "Cuando suena el himno argentino es un orgullo más para nosotros que representamos a Argentina", dijo.

Valentino Ancasi con la Selección Sub 12 en Bolivia.jpg Valentino Ancasi con la Selección Sub 12 en Bolivia

Cómo se inició y su bienvenida al colegio

Valentino contó que empezó de muy chiquito con el pádel como su papá, después probó el tenis y fue el deporte que eligió para seguir compitiendo y jugando.

No todo es tenis en su vida. Las responsabilidades también forman parte y en ese sentido contó que “en el colegio todos me felicitaron, los profes también, son piolas y me apoyan”.

Alguien muy importante en este camino para Valen es su papá. “Él me ayuda un montón me da consejos y también me acompaña siempre”.

Lo que se viene

El próximo torneo es el Nacional de Rosario, siendo el último de este 2022 para Valentino. Además remarcó que su objetivo para el año es estar entre los 10 mejores de Argentina y poder jugar torneos COSAT fuera de nuestro país.