Valentino Ancasi competirá en la Confederación Sudamericana

Valentino Ancasi fue invitado por la Asociación Argentina de tenis con un pase a la etapa clasificatoria y que se traduce en una excelente oportunidad para que el pequeño tenista pueda acumular puntos y en el próximo año puede ingresar a una nueva categoría con mayor cuerpo en cuanto al ranking, mayor experiencia en competencia y una mejor preparación física y mental para un trayecto clave de cara su futuro.

Es importante recordar que el jujeño Valentino Ancasi también empieza a “”pulir” su tenis para uno de sus grandes objetivos que será la participación en el mundialito y representando al país en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que se desarrollara el próximo 16 de diciembre.

Las competencias COSAT

Las competencias internacionales para menores regresan a la Argentina. En semanas consecutivas y organizados por la Asociación Argentina de Tenis en conjunto con la Federación Cordobesa de Tenis, se disputarán la Copa El Ombú (COSAT Grado 3 y J4 ITF, desde el 14/8) y la Copa El Sauce (COSAT Grado 3 y J4 ITF, a partir del 21/8).

Valentino Ancasi 1.png Valentíno Ancasi competirá en la Confederación Sudamericana

La Copa El Ombú se llevará a cabo en el Sport Social Club de Villa María y se jugará sobre polvo de ladrillo. Será COSAT Grado 3 para varones y mujeres sub 14 y sub 16, con cuadros principales y de clasificación de 32 jugadores para singels, y de 16 para varones. Para mujeres y varones sub 18 será ITF J4 con la misma cantidad de jugadoras y jugadores. El 26/7 es la fecha límite para el cierre de inscripciones para sub 14 y sub 16 mientras que para los sub 18 es el 27/7; el 14/8 comienza la clasificación y el 16/8, el cuadro principal.

La Copa El Sauce también tendrá lugar en el Sport Social Club de Villa María. Al igual que la semana anterior será sobre polvo de ladrillo, para jugadores y jugadoras sub 14, sub 16 (COSAT) y sub 18 (ITF). Será con cuadros de 32 en singles y 16 en dobles. La clasificación comienza el 21/8 y el cuadro principal se juega desde el 23/8.