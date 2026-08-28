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28 de agosto de 2026 - 12:38
Historias.

Tiene 18 años y eligió ser bombera voluntaria: "Me decían que perdía el tiempo"

Rocío Estrada comenzó a capacitarse a los 16 años y participó en su primer incendio antes de cumplir la mayoría de edad.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Bombero Voluntario - Rocio Estrada

Mientras todavía cursaba la escuela secundaria, Rocío Estrada dividía sus días entre las clases y las guardias. A los 18 años, ya forma parte de los bomberos voluntarios de Alto Comedero y participó en diferentes operativos junto a organismos de emergencia de Jujuy.

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Su decisión no siempre fue comprendida por las personas de su edad. Según contó en TodoJujuy, algunos compañeros del colegio cuestionaban que dedicara tantas horas a una actividad por la que no recibía un pago. “Me decían: ‘¿Por qué vas ahí? Estás perdiendo el tiempo, no te pagan’. Pero es más que nada vocación. Yo encontré vocación y amor al cuartel”, expresó.

Una convocatoria en Instagram despertó su vocación

Rocío conoció la actividad cuando tenía 16 años, luego de encontrar en Instagram una convocatoria para aspirantes a bomberos voluntarios. Hasta ese momento, ningún integrante de su familia pertenecía al cuartel ni a una fuerza de seguridad. “Siempre fui una chica muy activa, me gustaba probar cosas nuevas y dije: ‘¿Por qué no meterme?’. Me inscribí y me gustó”, recordó.

La reacción de sus padres fue positiva. Cuando les mostró la publicación, su papá la alentó a intentarlo. Inmediatamente comenzó a gestionar la documentación necesaria, que incluía la planilla prontuarial y el certificado de aptitud médica.

Durante un año realizó la capacitación como aspirante. Cumplió los 18 el 26 de septiembre y en diciembre completó su formación, al mismo tiempo que transitaba sus últimos meses en la Escuela de Comercio N° 2 de Ciudad de Nieva.

Una primera práctica bajo la lluvia

La joven también recordó su primer día de entrenamiento. Llegó acompañada por su papá y se encontró con una práctica más exigente de lo que imaginaba. “Justo se largó la lluvia y terminé llena de barro. Llegué a mi casa muy cansada y mis padres me preguntaron qué me había pasado. Yo les dije: ‘Me gustó, quiero seguir’. Ahí encontré mi vocación”, relató.

La preparación, según explicó, tenía una modalidad semimilitarizada e incluía ejercicios físicos y conocimientos destinados a actuar ante diferentes emergencias. Con el paso del tiempo, el vínculo con sus compañeros también se convirtió en una parte central de la experiencia. “Casi todos los días nos vemos. Es como una segunda familia y me siento muy cómoda y en confianza con ellos”, afirmó.

Su primera intervención en un incendio

Rocío participó en su primer incendio un mes antes de cumplir 18 años. Reconoció que sintió miedo y nervios al encontrarse por primera vez frente a una situación real. “Se te nubla la mente y pensás: ‘¿Qué tengo que hacer?’. Lo bueno es que nosotros no vamos solos. Siempre nos acompañan los bomberos”, explicó.

En aquella intervención estuvo bajo la supervisión de dos integrantes del cuartel, quienes le indicaron las tareas que debía realizar. La joven ya había practicado previamente el uso del chicote, una herramienta utilizada para combatir el fuego en terrenos con vegetación. Durante la temporada de incendios, su rutina quedó marcada por dos actividades: “Era el colegio y las guardias. Salía del colegio y me iba al cuartel”, resumió.

Actualmente, aseguró que ya participó en acciones coordinadas con el SAME, Bomberos de la Policía, la Policía de la Provincia y Manejo del Fuego.

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