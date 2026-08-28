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28 de agosto de 2026 - 13:23
Jujuy.

El incendio en Volcán se mantiene activo y trabajan Incendios Forestales y Bomberos de la provincia

El incendio de vegetación en el sector Cuna de Nubes, margen izquierda del río Chilcayoc, en la Localidad de Volcán, permanece activo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
incendio Volcán

El último reporte oficial confirmó que el incendio de vegetación en el sector Cuna de Nubes, margen izquierda del río Chilcayoc, en Volcán, permanece activo. El operativo se encuentra en desarrollo con la participación de 11 combatientes de la Brigada Central y 4 de la Brigada de Humahuaca, con apoyo de cuatro móviles.

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Una familia de Volcán se encontraba en la zona

Uno de los principales puntos de atención estuvo puesto en una familia que se encontraba en el sector alcanzado por el incendio. Carlos Mamaní, coordinador de Defensa Civil confirmó que sus integrantes se encuentran fuera de peligro, mientras continúan las tareas operativas en Chilcayoc.

Precaución sobre la Ruta Nacional 9

Debido al incendio y a la presencia de humo, quienes circulen por la Ruta Nacional 9 a la altura de Volcán deben extremar las precauciones.

Se recomienda:

Reducir la velocidad.

Circular con precaución.

Seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

A los vecinos próximos al sector se les aconseja no acercarse al incendio y mantener puertas y ventanas cerradas mientras persista el humo.

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