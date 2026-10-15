Muerte de una joven en la Maternidad de Alto Comedero: la junta médica será el 27 de octubre

La investigación por la muerte de Yamila Chávez , la joven de 27 años que falleció el 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero , tendrá un nuevo avance judicial. La Fiscalía confirmó que el próximo martes 27 de octubre se realizará una junta médica para analizar la atención que recibió la paciente y las posibles responsabilidades profesionales.

Jujuy. Imputaron a dos médicos por la muerte de Yamila Chávez en el Hospital Snopek

La causa está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, y cuenta con dos profesionales de la salud imputados por homicidio culposo.

La medida pericial se desarrollará en instalaciones del Poder Judicial y será presidida por la doctora Ana Laura Molina, quien comunicó oficialmente la fecha de realización. Según se informó, las partes intervinientes ya fueron notificadas y los especialistas tendrán a su disposición la documentación médica reunida durante la investigación, junto con las demás constancias incorporadas al expediente.

La junta tendrá como objetivo examinar la atención brindada a Yamila Chávez , evaluar las actuaciones de los profesionales involucrados y aportar conclusiones técnicas que permitan reconstruir lo ocurrido. Sus resultados serán incorporados a la causa y podrán contribuir a determinar si existieron responsabilidades penales vinculadas con el fallecimiento.

Dos profesionales están imputados por homicidio culposo

La investigación judicial avanzó durante junio con la imputación de dos profesionales de la salud, un hombre y una mujer, por el presunto delito de homicidio culposo. Las audiencias imputativas se realizaron el 26 de junio ante el fiscal Aldo Lozano. En esa oportunidad, ambos profesionales fueron informados de los hechos atribuidos y de los elementos de prueba reunidos.

Los imputados optaron por abstenerse de declarar, aunque autorizaron voluntariamente el análisis y la extracción de información de sus teléfonos celulares como parte de las diligencias judiciales. La calificación legal es provisoria y la investigación continúa abierta. Hasta el momento, no existe una sentencia que establezca responsabilidades penales.

El caso de Yamila Chávez: qué ocurrió en la Maternidad de Alto Comedero

Yamila Chávez tenía 27 años y era madre de dos niños. El domingo 31 de mayo ingresó al hospital Carlos Snopek, en Alto Comedero, con fuertes dolores abdominales y falleció horas después en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro”.

Según denunció su familia, la joven había llegado alrededor de las 10:30 y su estado de salud se agravó durante la jornada, hasta que se produjo su fallecimiento cerca de las 20.

Su madre, Silvana Suárez, y el abogado querellante Carlos Sebastián Espada cuestionaron la atención recibida y denunciaron demoras en el diagnóstico y el tratamiento de un embarazo ectópico. La familia sostuvo que la asistencia médica no fue oportuna y reclamó que se investigara una posible mala praxis. Estas circunstancias forman parte de los hechos que la Justicia busca esclarecer.

Tras la denuncia familiar, la Fiscalía solicitó la historia clínica, dispuso medidas periciales, tomó testimonios al personal sanitario y ordenó analizar registros de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El 26 de junio se formalizó la imputación de dos profesionales de la salud por homicidio culposo. Posteriormente, en septiembre, la Fiscalía dispuso conformar una junta médica para profundizar el análisis de la atención brindada.

Ahora, con la fecha fijada para el 27 de octubre, la causa ingresa en una nueva instancia pericial que será clave para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Yamila Chávez.