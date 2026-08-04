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4 de agosto de 2026 - 13:55
Jujuy.

Muerte en el Hospital Snopek: marcharon por Yamila Cháves en el día en que cumpliría 28 años

La familia de Yamila Chaves volvió a pedir justicia en una fecha especial. Por la muerte de la joven hay dos médicos del Hospital Snopek imputados por homicidio culposo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Silvana Suárez Mamá de Yamila Chaves

Familiares y allegados de Yamila Cháves marcharon este martes para volver a pedir justicia por la joven jujeña que murió en el Hospital Carlos Snopek y que hoy cumpliría 28 años. La convocatoria se realizó en una fecha especial para sus seres queridos, quienes volvieron a reclamar avances en la investigación.

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Silvana Suárez, madre de Yamila, sostuvo que la familia atraviesa el proceso con mucho dolor y apuntó contra quienes, según denuncian, no asistieron correctamente a su hija en el hospital.

El pedido de justicia por Yamila Cháves

Silvana Suárez explicó que la movilización tuvo como eje mantener activo el pedido de justicia y recordar a Yamila en el día de su cumpleaños. “Hoy nos reunimos para seguir pidiendo justicia y obviamente una fecha especial para nosotros”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la jornada tenía un fuerte significado para toda la familia.

Sería también para ella un día especial porque hoy cumpliría 28 años. Por eso decidimos reunirnos hoy para conmemorar por ella. Y exigiendo justicia como siempre. Sobre todo contra los culpables que no vieron a mi hija en el Hospital Snopek. Sería también para ella un día especial porque hoy cumpliría 28 años. Por eso decidimos reunirnos hoy para conmemorar por ella. Y exigiendo justicia como siempre. Sobre todo contra los culpables que no vieron a mi hija en el Hospital Snopek.

La madre de Yamila insistió en que el reclamo apunta a que se investigue a todas las personas que estuvieron involucradas en la atención de su hija.

Qué se sabe de la causa

En la causa ya hay dos médicos imputados. Según detalló Suárez, se trata de una doctora y un doctor, aunque la familia espera que declaren más personas que estuvieron ese día en el hospital.

“Sabemos que ya hay dos imputados, una doctora y un doctor. Pero estamos esperando también que tienen que declarar todavía. Faltan más doctores, doctoras, enfermeros que estuvieron ese día porque solamente tenemos declaraciones de dos enfermeras nada más”.

Además, sostuvo que la familia cree que hay más personas implicadas, aunque remarcó que deberán esperar el avance de la investigación y la incorporación de pruebas.

Sabemos que hay más personas, sabemos que hay más personas implicadas, pero bueno, tenemos que seguir esperando para buscar pruebas. Sabemos que hay más personas, sabemos que hay más personas implicadas, pero bueno, tenemos que seguir esperando para buscar pruebas.

Dos médicos del Hospital Carlos Snopek fueron imputados por la muerte de Yamila Cháves, quien falleció el 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero. Se trata de la Dra. S.M. y el Dr. J.M., quienes quedaron acusados provisoriamente por el delito de homicidio culposo.

Ambos fueron citados para designar defensa técnica y ser formalmente informados de los hechos que se les atribuyen. La calificación legal prevista por la Fiscalía es, por ahora, homicidio culposo, aunque se aclaró que se trata de una imputación provisoria y que podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.

Yamila Chaves murió tras ingresar al Hospital Snopek

Yamila Chaves murió tras ingresar al Hospital Snopek

El dolor de la familia

Al hablar sobre cómo transitan este proceso, Silvana Suárez fue contundente y describió el impacto que la muerte de Yamila sigue teniendo en la familia.

“Estamos mal, mal como siempre, porque es como que hubiera pasado ayer. Obviamente, siempre vamos a llevar este dolor. No tener a mi hija duele mucho, duele, duele un montón para nosotros, su madre, sus hermanos, mi familia”, agregó. Además, también señaló que el recuerdo de Yamila está presente todos los días.

“Es doloroso para todos, es un momento doloroso que pasamos. Siempre, todos los días nos acordamos de Yamila, nos levantamos, despertamos pensando en ella, nos acostamos pensando en ella. Obviamente, con mucho dolor, llanto. Siempre ando preguntando el por qué”.

Finalmente, la madre de la joven volvió a cuestionar la atención que recibió su hija en el Hospital Snopek. “Ella estaría acá hoy con su familia festejando su cumpleaños, pero bueno, lamentablemente no lo es. Pero como digo, culpando a estas personas que no la atendieron. La ignoraron totalmente a mi hija en el hospital”, puntualizó Silvana Suárez.

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