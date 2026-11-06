La histórica cruz de un monasterio de Córdoba que acompañará al papa León XIV durante la misa

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un momento especial en Córdoba, donde una cruz procesional de fines del siglo XIX, perteneciente al Monasterio Santa Catalina de Siena, acompañará la celebración religiosa prevista para el martes 10 de noviembre. Se trata de una pieza histórica que forma parte de las grandes ceremonias de la comunidad de monjas dominicas y que, en esta oportunidad, tendrá un lugar destacado durante la misa del pontífice.

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Sor Mercedes, integrante del monasterio ubicado en pleno centro de Córdoba, detrás de la Catedral, compartió detalles sobre la historia de la cruz, su significado religioso y los preparativos para recibir al Papa. La religiosa también expresó la emoción que atraviesa la comunidad ante la proximidad de una visita que consideran especialmente significativa para la Iglesia argentina.

La cruz procesional pertenece al Monasterio Santa Catalina de Siena y, según explicó Sor Mercedes, fue elaborada aproximadamente a fines del siglo XIX. Es una pieza dorada, aunque no está confeccionada en oro, y presenta medallones con representaciones de los cuatro evangelistas.

Habitualmente, las religiosas utilizan esta cruz durante las celebraciones más importantes del monasterio. Su participación en la misa papal representa un acontecimiento especial para la comunidad, ya que permitirá que un objeto vinculado con su historia y su vida religiosa forme parte de la ceremonia.

"Es una cruz muy sencilla, pero muy bonita y para nosotros como comunidad que esa cruz esté en la misa es un regalo grande también, una forma de estar nosotras ahí", expresó Sor Mercedes.

La religiosa aclaró que no cuentan con demasiados registros sobre el origen de la pieza, más allá de su antigüedad aproximada y del uso que mantiene dentro del monasterio.

Qué función tendrá la cruz durante la misa en Córdoba

Sor Mercedes explicó que la pieza no será la cruz principal del altar, sino que cumplirá una función específica dentro de la procesión litúrgica.

La cruz del monasterio encabezará el ingreso de quienes participen de la celebración y también acompañará la procesión de salida. En cambio, la cruz que presidirá la Eucaristía será una vinculada con el Cura Brochero, que, según detalló la religiosa, fue mandada a tallar por el santo argentino.

La función de la cruz procesional tiene un significado central dentro de la tradición católica, ya que representa el camino de los fieles detrás de Cristo.

"Nos recuerda quién estamos siguiendo y a quién vamos a celebrar", señaló Sor Mercedes.

De esta manera, la cruz abrirá el recorrido hacia la celebración eucarística y volverá a acompañar a los participantes al finalizar la misa.

Cómo se prepara Córdoba para recibir al Papa

Desde el Monasterio Santa Catalina de Siena, las religiosas siguen de cerca los preparativos que se desarrollan en la ciudad para recibir a León XIV. Sor Mercedes contó que, al encontrarse en pleno centro de Córdoba, pueden observar los trabajos de organización y acondicionamiento de los espacios destinados a las actividades papales.

La religiosa expresó que la expectativa crece a medida que se acerca la llegada del pontífice y destacó el entusiasmo de la comunidad religiosa.

Sin embargo, también remarcó que los preparativos no deben limitarse a los aspectos organizativos. Para las monjas dominicas, la visita representa una oportunidad para reflexionar sobre la fe, la convivencia y la importancia de escuchar el mensaje del Papa.

En ese sentido, recordó las palabras del arzobispo de Córdoba, quien describió la llegada del pontífice como la visita de un padre que busca transmitir esperanza y paz.

El mensaje de las monjas dominicas ante la visita papal

Durante la entrevista, Sor Mercedes hizo especial hincapié en la preparación espiritual de los fieles que participarán de las celebraciones, tanto presencialmente como a través de las transmisiones.

La religiosa señaló que el mensaje de León XIV debe recibirse con una actitud de apertura, más allá de las diferentes interpretaciones que puedan surgir sobre sus palabras.

"Lo mejor que tenemos es abrir las puertas del corazón y que él se pueda sentir en casa", manifestó.

Además, sostuvo que la visita representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las personas y reflexionar sobre los cambios que cada uno puede incorporar en su vida cotidiana.

Para la comunidad dominica, el principal gesto de bienvenida no estará únicamente en los preparativos materiales, sino en la disposición de los fieles para acompañar al pontífice y escuchar sus palabras.

Los peregrinos deberán caminar hasta dos kilómetros para llegar a la misa

Otro de los aspectos destacados de la entrevista fue la organización del acceso al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde está prevista la celebración religiosa del martes 10 de noviembre.

Según explicó Sor Mercedes, el operativo contempla restricciones a la circulación de vehículos particulares y colectivos en los alrededores del lugar, por lo que los peregrinos deberán recorrer algunos tramos a pie.

La religiosa indicó que quienes lleguen en transporte colectivo podrían tener que caminar aproximadamente un kilómetro, mientras que las personas que se trasladen en vehículos particulares podrían afrontar recorridos cercanos a los dos kilómetros.

Ante esta situación, recomendó asistir con lo indispensable y evitar transportar objetos innecesarios que dificulten el desplazamiento.

También destacó el trabajo de los voluntarios que se preparan para colaborar con los asistentes durante las actividades.

Finalmente, Sor Mercedes envió un mensaje especial a los jujeños que viajarán a Córdoba para participar de este acontecimiento religioso y aseguró que serán recibidos con alegría.

La presencia de la histórica cruz del Monasterio Santa Catalina de Siena será uno de los símbolos de la celebración y permitirá que una pieza utilizada durante generaciones por las religiosas dominicas acompañe la visita del papa León XIV a Córdoba.