Temblor en Jujuy: se registró un sismo de magnitud 3,8 cerca de Susques

Sismo en Susques.

Un sismo de magnitud 3,8 se registró durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en la provincia de Jujuy, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento tuvo su epicentro en cercanías de Susques, en la región de la Puna jujeña.

De acuerdo con el organismo nacional, el temblor ocurrió exactamente a la 1:23 de la madrugada, mientras que el horario registrado en tiempo GMT fue a las 04:23. El epicentro se ubicó exactamente a 24 kilómetros al noroeste de Susques.

Dónde fue el epicentro del temblor en Jujuy Según el reporte oficial del INPRES, los datos del sismo fueron los siguientes:

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Hora local: 01:23:47.

Magnitud: 3,8.

Profundidad: 222 kilómetros.

Epicentro: 24 kilómetros al noroeste de Susques, 69 kilómetros al noreste de Catúa y 74 kilómetros al sur de Pirquitas.

Coordenadas: latitud -23.328 y longitud -66.694. Una de las características del movimiento fue su profundidad de 222 kilómetros, de acuerdo con las mediciones publicadas por el organismo. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica fue el encargado de informar los parámetros del fenómeno registrado en territorio jujeño durante las primeras horas del domingo.

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