Una nena con autismo murió ahogada en sus vacaciones: la pista que apunta a los padres

A finales de agosto de este año, Saylor Hayes , una nena de 5 años , disfrutaba de unos días de descanso junto a sus familiares en Carolina del Sur, Estados Unidos . Sin embargo, en circunstancias inesperadas, se perdió su rastro dentro de la vivienda que sus padres habían alquilado para pasar las vacaciones.

La pequeña tenía autismo severo no verbal y utilizaba un sistema de geolocalización para impedir que se alejara sin la compañía de un adulto. No obstante, cuando los rescatistas comenzaron a rastrear su ubicación, comprobaron que el dispositivo se encontraba a más de 300 kilómetros de distancia , en el domicilio de la familia en Virginia .

Un día después de que se denunciara su desaparición, el cuerpo de la pequeña fue hallado en un río . Tras el descubrimiento, las fuerzas de seguridad arrestaron a sus padres. Ahora, los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue ahogamiento .

La niña había desaparecido el 30 de agosto de este año en Pawleys Island , una localidad ubicada en el condado de Georgetown .

De acuerdo con las primeras hipótesis sobre lo ocurrido, Saylor salió de la vivienda que sus familiares habían alquilado y permaneció sin la vigilancia de un adulto a unos 15 metros de una piscina. La pequeña ya había intentado alejarse en otras oportunidades y sentía una particular atracción por el agua, por lo que requería atención y supervisión permanentes.

Tras la denuncia presentada por sus padres, se puso en marcha una intensa búsqueda en la que participaron más de 200 residentes de la zona y efectivos de diferentes organismos de seguridad.

El despliegue incluyó la intervención de efectivos policiales, equipos de buceo, canes entrenados para rastrear personas, drones, helicópteros y una embarcación perteneciente a la Guardia Costera.

A la mañana siguiente, alrededor de las 9.45, personal del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur localizó los restos de la pequeña en el río Waccamaw, en las inmediaciones de Hagley Landing.

Una pista clave

Un aspecto clave para esclarecer lo sucedido fue el rastreador que Saylor llevaba desde junio de 2024, como parte de Project Lifesaver, una iniciativa destinada a encontrar a personas que, debido a determinadas dificultades cognitivas, pueden desorientarse o alejarse de quienes están a cargo de su cuidado.

El mecanismo utiliza un emisor de radiofrecuencia incorporado a una banda especial que se ajusta en el tobillo de la persona. De acuerdo con lo informado por el sheriff de Washington, Blake Andis, el 11 de agosto el equipo que llevaba Saylor permanecía en su lugar y operaba con normalidad.

No obstante, los investigadores establecieron que el rastreador había sido quitado antes de que los familiares emprendieran el viaje hacia Carolina del Sur.

El transmisor fue localizado por los investigadores en el interior de un automóvil estacionado en el terreno de la vivienda familiar de Virginia. La pulsera no contaba con un cierre convencional que permitiera quitarla fácilmente: era indispensable cortar la correa para extraer el dispositivo. Además, estaba preparada para seguir puesta durante actividades acuáticas, como ducharse o participar de clases de natación.

De acuerdo con las órdenes de arresto, John Herb Hayes III y Geordyn Nichole Hayes instaron a los grupos que participaban del operativo a recurrir a Project Lifesaver para intentar localizar a su hija, pese a que eran conscientes de que la pequeña no tenía colocado el transmisor. Asimismo, fueron señalados por presuntamente intentar orientar la búsqueda lejos del sector acuático en el que finalmente fue encontrado el cuerpo.

Un aspecto que también generó interrogantes durante la investigación fue que los organismos de Virginia no habían sido notificados con anticipación acerca del traslado de la familia. Las normas del programa aconsejan comunicar este tipo de viajes para que las autoridades de cada localidad puedan organizar los recursos necesarios en caso de que una persona se extravíe lejos de su domicilio habitual.

Las sospechas sobre los padres de Saylor

El 1 de septiembre, John y Geordyn fueron arrestados en el condado de Carter, Tennessee, mientras regresaban hacia Virginia. La investigación había derivado en la emisión de órdenes de captura por la desaparición y posterior fallecimiento de la niña.

Los padres fueron imputados por exponer de manera ilegal a una menor a una situación de peligro y por abandonarla de forma intencional. De acuerdo con los expedientes judiciales, no habrían garantizado la vigilancia ni los cuidados indispensables para protegerla, a pesar de estar al tanto de sus antecedentes y de las amenazas asociadas a su condición.

El 4 de septiembre, ambos fueron llevados a Carolina del Sur para responder ante la Justicia por las acusaciones en su contra. Veinticuatro horas después se presentaron ante un magistrado del condado de Georgetown, quien resolvió mantenerlos detenidos y no concederles la excarcelación bajo fianza. Durante la instancia judicial, el juez hizo referencia al historial de la pareja como uno de los argumentos que fundamentaron su resolución.

La trayectoria judicial de los dos también quedó incorporada a las pesquisas. En julio de 2023, organismos de Virginia habían intervenido en la vivienda familiar a raíz de un incidente relacionado con dos menores que se encontraban a cargo de la pareja, quienes obtuvieron resultados positivos en análisis de metadona y metanfetamina.

A raíz de aquel hecho, John y Geordyn fueron imputados por delitos vinculados al maltrato infantil. La causa avanzó mediante convenios judiciales durante 2024, hasta que en febrero de 2026 se dispuso el cierre de los expedientes.

Por otra parte, la madre de Saylor había sido arrestada en febrero de este año por un nuevo caso de supuesto abuso y falta de cuidados hacia un menor de sexo masculino. En el marco de ese procedimiento, el cargo inicial por maltrato infantil fue reformulado, mientras que una segunda acusación por crueldad contra un niño terminó siendo desestimada.

Qué determinó la autopsia y cómo avanza la causa

La primera evaluación médico-legal tuvo lugar el 4 de septiembre en la Universidad Médica de Carolina del Sur. Durante el procedimiento, los profesionales observaron un edema pulmonar, es decir, la presencia anormal de líquido en los pulmones. Sin embargo, no hallaron evidencias de lesiones internas ni externas en el cuerpo de la niña.

En aquella instancia, los especialistas dejaron sin establecer tanto el motivo del fallecimiento como las circunstancias en las que se produjo, a la espera de nuevos análisis.

Finalmente, el 6 de noviembre, la dependencia forense del condado de Georgetown comunicó que había finalizado las pericias. Las conclusiones establecieron que la pequeña Saylor falleció por asfixia tras ahogarse y señalaron la negligencia infantil como una de las circunstancias que incidieron en el desenlace.

Una nena de 5 años con autismo murió ahogada durante unas vacaciones.

Pese a las conclusiones sobre la causa del fallecimiento, los peritos no lograron determinar en qué circunstancias ocurrió. Por ese motivo, el caso quedó catalogado como de modalidad desconocida, ya que aún no se pudo determinar si la muerte fue accidental o consecuencia de un homicidio.

Mientras tanto, John y Geordyn Hayes permanecen privados de su libertad a la espera de que avance el proceso judicial. La próxima instancia será el 19 de noviembre, fecha en la que ambos tendrán que comparecer nuevamente ante el tribunal para una audiencia preliminar.