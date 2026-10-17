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17 de octubre de 2026 - 18:32
Jujuy.

Se normalizó el recorrido de los colectivos en avenida Bolivia tras reparar la calzada

Tras las reparaciones en avenida Bolivia, los colectivos retomaron sus recorridos habituales. El municipio pidió circular con precaución por la zona.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La medida llega después de las modificaciones implementadas el viernes, cuando siete líneas del transporte público debieron cambiar temporalmente sus recorridos debido a los inconvenientes registrados en ese tramo de la avenida.

Los colectivos volvieron a circular por avenida Bolivia

Según informó la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, personal de Vialidad de la Provincia realizó los trabajos necesarios para reparar la calzada y permitir que las unidades del transporte urbano retomaran sus trayectos habituales. El sector intervenido se encuentra a la altura del puente sobre el arroyo Huaico, en inmediaciones de la Escuela Macedonio Graz.

De esta manera, quedaron sin efecto los desvíos que se habían dispuesto durante la jornada del viernes para las líneas afectadas por el estado de la calzada. La normalización permite que los usuarios vuelvan a utilizar los recorridos habituales, sin necesidad de considerar las modificaciones temporales que habían sido anunciadas.

Piden precaución y advierten que la reparación será evaluada

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, solicitaron a los conductores circular con máxima precaución al atravesar el sector reparado. Además, el municipio aclaró que la continuidad de los recorridos habituales estará sujeta a la resistencia y durabilidad de los trabajos realizados sobre la calzada. Esto significa que, si la reparación presenta nuevos inconvenientes, podrían evaluarse otras medidas para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

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