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17 de octubre de 2026 - 18:23
Jujuy.

San Pedro: policías salvaron a un nene de 2 años que convulsionaba

Un niño de dos años sufrió convulsiones en el barrio La Merced, en San Pedro de Jujuy. Policías le practicaron RCP y lo trasladaron al hospital bajo la lluvia.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Policías le salvaron la vida a un menor de dos años

Policías le salvaron la vida a un menor de dos años

Un dramático episodio se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio La Merced, en San Pedro de Jujuy, cuando un niño de dos años sufrió convulsiones en medio de un cuadro de fiebre alta y habría dejado de respirar. La intervención de efectivos policiales resultó clave para que el pequeño recibiera atención médica de urgencia.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el niño comenzó a presentar convulsiones y su estado de salud generó una profunda preocupación. Ante la gravedad del cuadro, solicitaron asistencia al SAME y posteriormente se comunicaron con el sistema de emergencias 911.

La desesperación de los padres y la intervención policial

Al llegar al lugar, los policías encontraron a los padres desesperados, bajo una intensa lluvia y con su hijo en brazos. Frente a la emergencia, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras sus compañeros solicitaban nuevamente asistencia médica.

Sin embargo, ante la urgencia del caso decidieron trasladar al pequeño en una motocicleta policial hasta el hospital. Durante el recorrido, los efectivos continuaron con las maniobras de reanimación para intentar estabilizarlo. La situación tuvo un desenlace alentador cuando, a aproximadamente dos cuadras del centro de salud, el niño comenzó a llorar y volvió a respirar por sus propios medios.

Una vez en el hospital, ingresó a la guardia de Pediatría, donde recibió atención médica y quedó en observación. Según la información difundida sobre el procedimiento, el pequeño se encontraba fuera de peligro de vida.

La importancia de actuar ante una emergencia pediátrica

El episodio vuelve a poner en primer plano la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia médica infantil, especialmente cuando se presentan convulsiones, fiebre elevada o dificultades respiratorias.

Ante un cuadro de estas características, se recomienda solicitar asistencia médica inmediata y seguir las indicaciones de los profesionales de emergencias. Si una persona no responde y no respira normalmente, el operador puede orientar sobre las maniobras de reanimación mientras llega la ayuda. En este caso, las maniobras de RCP y el traslado urgente permitieron que el niño llegara al hospital para recibir atención especializada.

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