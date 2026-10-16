Día Mundial de RCP: advierten que el 99% de los argentinos no sabe realizar las maniobras

El 99% de la población argentina no sabe realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según advirtió Eduardo Arellano, licenciado en emergentología y director de RCP Argentina. La preocupación cobra especial importancia este viernes 16 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la RCP, una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de actuar rápidamente ante un paro cardíaco.

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El especialista también alertó sobre la falta de acceso a desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos y las dificultades que esto genera para asistir a una persona durante los primeros minutos de una emergencia.

“En nuestro país hay graves fallas en la respuesta ante una emergencia cardíaca”, sostuvo Arellano, al analizar la preparación de la población frente a estas situaciones.

Según explicó, una ambulancia tarda en promedio entre 15 y 20 minutos en llegar. Por eso, la intervención de una persona que presencia un paro cardíaco puede ser decisiva mientras se espera la asistencia médica.

“El resultado es la demora en la asistencia de la víctima. Ya que una ambulancia tarda en promedio 15/20 minutos en llegar y en un paro cardíaco, cada minuto sin RCP ni desfibrilación reduce las posibilidades de supervivencia y aumenta el riesgo de daño cerebral. Sin un testigo presencial entrenado, no hay médico, ambulancias ni tecnología que alcancen”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que comenzar las maniobras de RCP de manera inmediata y utilizar un desfibrilador puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

Por qué se conmemora el Día Mundial de la RCP

El Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, también conocido como Día Mundial de Concienciación ante la Parada Cardíaca, se conmemora cada 16 de octubre.

La fecha fue establecida en 2018 por el Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación (ILCOR), bajo el lema “Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida”, después de una iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo en 2012.

Su principal objetivo es promover el aprendizaje de maniobras básicas de reanimación entre la población general, para que cualquier persona pueda intervenir durante los primeros minutos de un paro cardíaco, antes de que llegue la asistencia médica.

En Argentina también se conmemora el Día Nacional de la RCP cada 12 de julio, en homenaje al nacimiento del médico René Favaloro.