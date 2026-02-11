RCP en Argentina: una persona muere cada siete minutos por enfermedades cardíacas y el 99% no sabe cómo actuar

En Argentina muere una persona cada siete minutos por enfermedades relacionadas con el corazón. La enfermedad cardiovascular ocupa el primer lugar como causa de muerte en el país. El dato expone una realidad alarmante: la mayoría de la población no sabe cómo actuar ante un paro cardíaco.

El licenciado en enfermería y emergentólogo Eduardo Arellano en diálogo con Canal 4, advierte que el 99% de los argentinos no cuenta con formación en reanimación cardiopulmonar (RCP). Solo uno de cada diez posee algún tipo de conocimiento básico.

La falta de capacitación influye de manera directa en las posibilidades de sobrevida. Sin intervención inmediata, el cerebro sufre daño irreversible en apenas cuatro minutos.

Ante una persona que cae al suelo y no responde, suele aparecer lo que en psicología social se denomina “efecto espectador”. Varias personas observan la escena, llaman a la ambulancia y esperan sin intervenir.

El miedo paraliza. Miedo a equivocarse, a lastimar, a enfrentar problemas legales. Esa reacción resulta frecuente y natural, pero reduce las chances de supervivencia.

El especialista remarca que la ambulancia tarda en promedio 20 minutos en llegar. Sin RCP inmediata, cuando el equipo médico arriba, la víctima suele presentar paro prolongado.

Paso a paso: cómo actuar ante un paro cardíaco

El primer paso consiste en acercarse y verificar dos cosas: si la persona responde y si respira. Si no responde y no respira, la situación indica paro cardíaco.

En ese momento se activa el sistema de emergencias. En Argentina se llama al 107 o al número local correspondiente. Mientras llega la ambulancia, la persona que presencia la escena inicia la RCP.

La maniobra se realiza en el centro del pecho. Se coloca el talón de una mano sobre el esternón y la otra encima. Los brazos permanecen extendidos. Se comprime fuerte y rápido.

La frecuencia adecuada ronda las 120 compresiones por minuto. El tórax debe descender aproximadamente cinco centímetros, equivalente a un tercio de su profundidad.

El objetivo de las compresiones es generar circulación artificial para que la sangre llegue al cerebro y a los órganos vitales.

¿Qué pasa si se rompen costillas durante la RCP?

Una de las dudas más frecuentes gira en torno a la fuerza aplicada. Existe riesgo de fractura de costillas durante la maniobra. Sin embargo, el especialista aclara que el mayor riesgo radica en no intervenir.

La compresión debe resultar firme. Una fractura costal no representa el mismo nivel de gravedad que la muerte por paro cardíaco.

La recomendación incluye practicar en muñecos de entrenamiento para conocer la intensidad correcta.

RCP en personas con marcapasos

Otra consulta habitual refiere al uso de RCP en personas con marcapasos. Según explica Arellano, la presencia del dispositivo no contraindica la maniobra.

En la mayoría de los casos, el testigo ni siquiera sabe si la víctima posee marcapasos. Si no responde y no respira, corresponde iniciar compresiones sin demora.

Cómo funciona el desfibrilador externo automático (DEA)

Muchos espacios públicos cuentan con desfibriladores externos automáticos (DEA). El dispositivo se encuentra diseñado para uso simple y guiado por voz.

Ante un paro, una persona inicia RCP y otra busca el DEA. Al abrir el equipo, este se enciende y brinda instrucciones claras.

Los parches se colocan sobre la piel del pecho, no sobre la ropa. El aparato analiza el ritmo cardíaco de forma automática. Si detecta una arritmia grave como fibrilación ventricular, indica no tocar al paciente y emite una descarga eléctrica.

La descarga actúa como reinicio del corazón. Si no detecta ritmo desfibrilable, el equipo ordena continuar con RCP durante dos minutos antes de un nuevo análisis.

El uso del DEA no requiere conocimientos médicos avanzados. El sistema guía cada paso mediante indicaciones de voz.

Importancia de la capacitación en RCP

La sobrevida ante un paro cardíaco depende del testigo presencial. Sin intervención inmediata, las posibilidades disminuyen minuto a minuto.

La formación en RCP y el conocimiento del uso del desfibrilador resultan claves en ámbitos públicos, escuelas, clubes, terminales y centros deportivos.

El acceso a capacitación y a equipos DEA aumenta de manera significativa las probabilidades de supervivencia ante emergencias cardíacas.