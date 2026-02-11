La Justicia bloqueó Magis TV y Xuper TV en Argentina: qué pasó y cuáles son los riesgos de usarlas

Miles de usuarios en Argentina se quedaron sin acceso a Magis TV y Xuper TV tras un bloqueo judicial masivo que desactivó dominios , servidores y direcciones IP asociadas a estas plataformas. Las aplicaciones, que ofrecían señales deportivas, películas y series sin autorización, dejaron de funcionar de manera casi simultánea en distintos dispositivos.

La medida marca un nuevo capítulo en la ofensiva contra la piratería digital en el país y expone no solo el impacto legal, sino también los riesgos de seguridad que implica instalar este tipo de servicios.

El endurecimiento coincide con un acuerdo reciente entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump para reforzar la protección de la propiedad intelectual y establecer estándares más estrictos contra la infracción de derechos en el entorno digital.

A diferencia de otras interrupciones temporales, esta vez la Justicia avanzó sobre la infraestructura técnica que sostenía el servicio. Se ordenó el bloqueo de dominios y direcciones IP, y se dispusieron acciones adicionales como la desinstalación remota de la aplicación en dispositivos Android dentro del país.

También se exigió a proveedores de Internet impedir el acceso a los servidores que alimentaban estas apps. En paralelo, algunos dispositivos debieron restringir su funcionamiento por incumplimiento de normas internacionales de copyright.

Riesgos de seguridad: más allá de lo legal

Además del problema jurídico, especialistas en ciberseguridad advierten que descargar aplicaciones como Magis TV implica riesgos técnicos importantes.

Estas plataformas no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play o App Store, por lo que su instalación requiere descargar archivos APK desde sitios externos. Ese procedimiento elimina los controles de seguridad habituales y abre la puerta a:

Malware y spyware.

Robo de datos personales y bancarios.

Instalación de aplicaciones sin consentimiento.

Acceso a fotos, audios y archivos del dispositivo.

Envío de spam o phishing.

Investigaciones de empresas de seguridad informática detectaron que algunas versiones solicitaban permisos invasivos que no corresponden a una app convencional de streaming, lo que podría facilitar la extracción de información sensible.

Un escenario regional y usuarios en el medio

Las restricciones a Magis TV y Xuper TV ya se habían replicado en otros países de América Latina. El fallo argentino podría generar un efecto dominó en la región, con más bloqueos y acciones coordinadas.

Mientras tanto, algunos usuarios intentan eludir las restricciones mediante VPN. Sin embargo, especialistas advierten que el uso de estas herramientas no elimina los riesgos de seguridad ni las posibles consecuencias legales.

Autoridades judiciales y expertos en ciberseguridad coinciden en la recomendación de optar por plataformas oficiales, donde el contenido esté autorizado y existan controles de seguridad y soporte técnico.