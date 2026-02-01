domingo 01 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de febrero de 2026 - 16:39
Mundo.

Donald Trump confirmó que inició conversaciones con Cuba, pero sigue la tensión en el Caribe

Donald Trump confirmó que Estados Unidos inició contactos con Cuba en medio de una fuerte ofensiva económica y política sobre la isla.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Lee además
Cuba.
Comunicado.

El Gobierno argentino recomendó no viajar a Cuba: conocé los motivos
El gobierno venezolano anuncia el cierre del Helicoide  video
Se cierra.

Cómo es El Helicoide: el símbolo de torturas en Venezuela

La confirmación llegó el sábado por la noche, cuando Trump, a bordo del Air Force One, declaró: “Estamos empezando a hablar con Cuba”. Se trata del primer reconocimiento oficial de un acercamiento entre Washington y La Habana, en medio de una escalada de amenazas del mandatario republicano para asfixiar económicamente al régimen cubano y forzar un cambio político. Aunque Trump no brindó detalles, medios opositores cubanos aseguraron que el contacto inicial se habría producido en México.

Mientras se abre este canal de diálogo, el gobierno cubano se repliega en su discurso histórico de resistencia. A través de la prensa oficial, volvió a invocar el lema “¡Patria o Muerte, Venceremos!”, acuñado por Fidel Castro al inicio de la Revolución, como respuesta a lo que considera una nueva ofensiva de la Casa Blanca para cortar el suministro petrolero y provocar un colapso interno.

“El pueblo cubano enfrentará esta nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y la seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte”, sostuvo un comunicado oficial difundido este fin de semana.

El presidente Miguel Díaz-Canel, al frente de un país atravesado por la peor crisis social y económica de la historia de la Revolución, reiteró la disposición de Cuba a mantener un “diálogo serio” con Estados Unidos, siempre que se base en el respeto a la soberanía y al Derecho Internacional. Sin embargo, el gobierno no descuida el plano militar y este sábado realizó un nuevo ejercicio de defensa, por cuarto fin de semana consecutivo.

Las tensiones se intensificaron luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que habilita a Estados Unidos a imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba. “La situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, argumentó el mandatario al declarar una emergencia nacional.

Día del Trabajo en Cuba
Cuba.

Cuba.

Tensión en Cuba

El golpe más duro para La Habana llegó tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, que derivó en la suspensión total de los envíos petroleros desde Venezuela, su principal aliado energético. Sin combustible suficiente, Cuba enfrenta apagones diarios, escasez generalizada de bienes y servicios y un creciente descontento social, en medio de un éxodo sin precedentes.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre negociaciones secretas en México. El periodista cubano exiliado en España Carlos Cabrera Pérez reveló que el general Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, habría mantenido reuniones reservadas con un alto enviado de la CIA, con el objetivo de explorar una posible transición política. Según versiones no confirmadas oficialmente, el diálogo incluiría una eventual amnistía para presos políticos.

De acuerdo con medios del exilio, el proceso podría iniciarse esta misma semana con la liberación de cientos de detenidos, aunque desde el gobierno cubano no hubo confirmación alguna. Por el contrario, La Habana busca exhibir fortaleza frente a Washington y advirtió que la presión económica no doblegará su determinación.

“La comunidad internacional deberá definir si este tipo de agresiones marcarán el futuro o si prevalecerán la cordura, la solidaridad y el rechazo al abuso”, concluyó la nota publicada por la prensa oficial cubana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno argentino recomendó no viajar a Cuba: conocé los motivos

Cómo es El Helicoide: el símbolo de torturas en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos en Venezuela

Histórico desplome del oro: cayó casi 10% en un día tras el anuncio de Donald Trump

Un nene británico de 2 años deslumbra en el billar y ya tiene récord Guinness

Las más leídas

El cartel.
Indignación.

Maltrato animal en Jujuy: la dejaron abandonada, atada junto a un cartel y tuvo un triste final

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Clima.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes
Espectáculos.

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes

Búsqueda en Jujuy.
CINDAC.

Buscan a Milagros Ariana Peralta, desaparecida desde el 23 de enero

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025
Inflación.

Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel