Donald Trump confirmó que inició conversaciones con Cuba, pero sigue la tensión en el Caribe

A casi un mes de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno inició primeros contactos con las autoridades cubanas , en un contexto de fuerte presión política, económica y energética sobre la isla.

La confirmación llegó el sábado por la noche, cuando Trump, a bordo del Air Force One , declaró: “Estamos empezando a hablar con Cuba”. Se trata del primer reconocimiento oficial de un acercamiento entre Washington y La Habana, en medio de una escalada de amenazas del mandatario republicano para asfixiar económicamente al régimen cubano y forzar un cambio político. Aunque Trump no brindó detalles, medios opositores cubanos aseguraron que el contacto inicial se habría producido en México .

Mientras se abre este canal de diálogo, el gobierno cubano se repliega en su discurso histórico de resistencia. A través de la prensa oficial, volvió a invocar el lema “¡Patria o Muerte, Venceremos!” , acuñado por Fidel Castro al inicio de la Revolución, como respuesta a lo que considera una nueva ofensiva de la Casa Blanca para cortar el suministro petrolero y provocar un colapso interno.

“El pueblo cubano enfrentará esta nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y la seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte”, sostuvo un comunicado oficial difundido este fin de semana.

El presidente Miguel Díaz-Canel, al frente de un país atravesado por la peor crisis social y económica de la historia de la Revolución, reiteró la disposición de Cuba a mantener un “diálogo serio” con Estados Unidos, siempre que se base en el respeto a la soberanía y al Derecho Internacional. Sin embargo, el gobierno no descuida el plano militar y este sábado realizó un nuevo ejercicio de defensa, por cuarto fin de semana consecutivo.

Las tensiones se intensificaron luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que habilita a Estados Unidos a imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba. “La situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, argumentó el mandatario al declarar una emergencia nacional.

Día del Trabajo en Cuba Cuba.

Tensión en Cuba

El golpe más duro para La Habana llegó tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, que derivó en la suspensión total de los envíos petroleros desde Venezuela, su principal aliado energético. Sin combustible suficiente, Cuba enfrenta apagones diarios, escasez generalizada de bienes y servicios y un creciente descontento social, en medio de un éxodo sin precedentes.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre negociaciones secretas en México. El periodista cubano exiliado en España Carlos Cabrera Pérez reveló que el general Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, habría mantenido reuniones reservadas con un alto enviado de la CIA, con el objetivo de explorar una posible transición política. Según versiones no confirmadas oficialmente, el diálogo incluiría una eventual amnistía para presos políticos.

De acuerdo con medios del exilio, el proceso podría iniciarse esta misma semana con la liberación de cientos de detenidos, aunque desde el gobierno cubano no hubo confirmación alguna. Por el contrario, La Habana busca exhibir fortaleza frente a Washington y advirtió que la presión económica no doblegará su determinación.

“La comunidad internacional deberá definir si este tipo de agresiones marcarán el futuro o si prevalecerán la cordura, la solidaridad y el rechazo al abuso”, concluyó la nota publicada por la prensa oficial cubana.