viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 21:04
Donald Trump quintuplica el cupo de carne argentina que puede entrar a Estados Unidos

La confirmación del aumento del cupo de ingreso de carne argentina en Estados unidos implica que el volumen autorizado pasa de 20.000 a 100.000 toneladas al año

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El presidente de Estados Unidos firmó un decreto que eleva de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cantidad de carne argentina vacuna que podrá importarse con arancel preferencial. Esta medida fue anunciada luego de un acuerdo comercial entre ambos países y representa un impulso importante para las exportaciones argentinas.

acuerdo comercial

Importación de carne argentina en Estados Unidos: ¿Qué cambió con el decreto de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que aumenta de manera temporal el cupo arancelario para la importación de carne vacuna argentina. Con esta decisión, el volumen autorizado pasa de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas al año.

Según el texto oficial de la Casa Blanca, el objetivo principal de la medida es incrementar la oferta de carne magra en el mercado estadounidense para contener los precios de los productos cárnicos, en particular la carne molida.

La ampliación total se divide en cuatro tramos de 20.000 toneladas cada uno durante el año, que se habilitarán en distintos periodos de 2026.

Trump y Milei

Impulso para las exportaciones argentinas

Con la ampliación del cupo, se espera que las exportaciones de carne vacuna argentina aumenten de forma significativa durante 2026. Según estimaciones del gobierno argentino, este cambio podría generar alrededor de USD 800 millones adicionales en valores de exportación.

El sector exportador celebró la noticia, ya que Estados Unidos es uno de los mercados más exigentes y valiosos para la carne argentina, y ampliar el acceso representa una oportunidad para dinamizar la industria frigorífica local.

Además, este cambio forma parte de un acuerdo de comercio e inversiones recientemente firmado entre ambos países, que incluye beneficios adicionales para otros productos exportados desde Argentina.

¿Por qué lo hizo Estados Unidos?

En el anuncio oficial, la Casa Blanca explicó que el aumento del cupo responde a la necesidad de asegurar un suministro suficiente de carne para los consumidores estadounidenses, en un contexto de oferta ajustada.

La medida fue definida como temporal y está orientada a ayudar a contener los precios internos de la carne molida sin aranceles durante 2026.

