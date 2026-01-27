En el cierre de su visita a Mar del Plata, Javier Milei participó de la obra de Fátima Flórez y en la Derecha Fest

El presidente Javier Milei cierra este martes su visita a Mar del Plata con una agenda que combina actividades políticas y una aparición pública en el ámbito artístico. El mandatario asiste a la obra teatral de su expareja, Fátima Flórez, en el Teatro Roxy y, posteriormente, brindará un discurso en el evento libertario La Derecha Fest .

Mundo. Javier Milei en el Foro de Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

Suiza. Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga

De esta manera, Milei vuelve a compartir escena con la humorista y actriz luego de varios meses sin mostrarse juntos en público. El lunes por la noche, el Presidente ya había asistido a un ensayo de la obra, donde Flórez confirmó que el jefe de Estado participará cantando el tema “El Rock del Gato” , de la banda Los Ratones Paranoicos.

Las actividades del mandatario se dan tras una intensa jornada política en la ciudad balnearia. El lunes encabezó una caravana denominada “Tour de la Gratitud” , junto a su hermana Karina Milei y referentes de La Libertad Avanza como Diego Santilli y Sebastián Pareja. Durante el recorrido por las calles Avellaneda y Güemes, Milei se acercó a militantes y simpatizantes del espacio.

image Javier Milei en la Derecha Fest.

En ese contexto, el Presidente tomó un megáfono para agradecer el respaldo electoral y defender los principales proyectos del oficialismo en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso. “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó.

Además, aseguró que “todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año” y adelantó el envío de una reforma tributaria con el objetivo de reducir la presión fiscal. También volvió a defender la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad: “En la Argentina, el que las hace las paga”, sostuvo.

Luego de su participación en el espectáculo de Flórez, Milei se trasladará a La Derecha Fest, donde cerrará la jornada con un discurso. En el evento también participarán figuras del espacio libertario como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Márquez y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Según lo previsto por la organización, el Presidente tomará la palabra alrededor de las 23 horas, tras las exposiciones de Diego Santilli y Sebastián Pareja, poniendo así fin a su gira por Mar del Plata.