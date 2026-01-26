lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 22:16
Visita.

Javier Milei recorrió Mar del Plata y dijo que "vamos a tener leyes de un país razonable"

El presidente, ratificó el rumbo de su gestión, prometió reformas clave y aseguró que antes de mitad de año "estarán cumplidas todas las promesas de campaña".

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Javier Milei.

Javier Milei.

image

Tras su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei visitó este lunes la ciudad de Mar del Plata, donde encabezó una nueva caravana junto a militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza. En un breve discurso, dado a bordo de una camioneta y con megáfono en mano, afirmó: “Dentro de poco vamos a tener leyes de un país razonable” y ratificó que cumplirá “todas las promesas de campaña antes de mitad de año”. El mandatario permanecerá en la ciudad balnearia hasta el martes.

La actividad se enmarcó en una nueva edición del denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa que Milei impulsa desde el triunfo electoral de 2025 para agradecer el respaldo recibido en las urnas. En esta oportunidad, la caravana se concentró en la tradicional esquina de Güemes y Avellaneda, donde se reunieron militantes libertarios, vecinos y curiosos.

Acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, el Presidente volvió a mostrarse en contacto directo con sus seguidores. “Quiero darle las gracias, porque cuando tuvimos el traspié en septiembre, en esta sección ganamos. Ese acompañamiento fue clave”, expresó. Luego destacó los ejes de su gestión económica: “Venimos cumpliendo todo lo que prometimos en campaña. Aprobamos el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

image

Durante su mensaje, Milei insistió en que el proceso de reformas continuará. “Esto no se termina acá. Dentro de poco la Argentina va a tener leyes de países razonables para volver a ser grande nuevamente”, sostuvo. Además, anticipó el envío de nuevos proyectos al Congreso: “Estamos mandando la reforma tributaria para bajar la presión fiscal y ser más libres. Y en estas sesiones extraordinarias enviamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”.

Tras la caravana, el Presidente tenía previsto asistir a la Derecha Fest, un evento político que se realiza en el Horizonte Club de Playa y que reúne a referentes libertarios y conservadores bajo la consigna de la “batalla cultural”. Allí se espera la participación de figuras como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Márquez, Guillermo Montenegro y Sergio “Tronco” Figliuolo. Según la organización, Milei sería uno de los primeros oradores del encuentro.

La visita a Mar del Plata marca el regreso del mandatario al territorio tras su gira internacional y refuerza su estrategia de recorridas federales, combinando agenda política, actos partidarios y contacto directo con sus bases.

