miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 16:35
País.

El Gobierno convoca a la mesa política para tratar las reformas que enviará al Congreso: cuáles son

El oficialismo reunirá la semana próxima a su mesa política para ordenar la agenda legislativa y avanzar con el envío de proyectos al Congreso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Reunión de la Mesa Política.

Reunión de la Mesa Política.

El Gobierno nacional convocará la semana próxima a la mesa política para ordenar la agenda legislativa y definir el envío de reformas al Congreso durante el período de sesiones ordinarias. La reunión se realizará después de la gira internacional de Javier Milei y tendrá como eje la estrategia parlamentaria para los próximos meses.

Según trascendió, el oficialismo buscará fijar el orden de los proyectos que pretende impulsar este año y coordinar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. En esa hoja de ruta, los primeros temas que aparecen son la reforma de la ley de Glaciares y el debate por el financiamiento universitario.

Cuáles son las reformas que analizará el oficialismo

La planificación que analizará la mesa política contempla que la primera iniciativa a tratar sea la ley de Glaciares, cuyo abordaje parlamentario está previsto para abril. Luego quedaría en agenda el tratamiento del financiamiento universitario, más adelante la reforma política y después una posible modificación del Código Penal.

Además, el oficialismo también prevé avanzar en paralelo con el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales, en una estrategia más amplia para sostener varias discusiones al mismo tiempo dentro del período legislativo.

El Gobierno envió al Congreso la reforma penal que lleva la edad de imputabilidad a 13 años.
Congreso de la Naci&oacute;n Argentina.

Congreso de la Nación Argentina.

Quiénes integran la mesa política del Gobierno

La mesa política reúne a dirigentes centrales del núcleo de poder libertario. Está encabezada por Karina Milei y cuenta con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. En algunos encuentros también se suma el ministro de Economía, Luis Caputo.

También suelen formar parte del espacio el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, en determinadas reuniones, Eduardo “Lule” Menem.

La reunión de la próxima semana será la primera después de las tensiones internas que se generaron por los cambios en el área de Justicia. La reconfiguración de esa área dejó el control político bajo la órbita de Karina Milei, en un movimiento que desplazó la influencia que tenía Santiago Caputo a través del exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, luego reemplazado por Santiago Viola.

Qué busca definir el oficialismo

El objetivo del encuentro será ordenar la agenda parlamentaria para las sesiones ordinarias y establecer las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses. En ese marco, el oficialismo buscará definir qué proyectos enviará primero al Congreso y cómo articulará la estrategia para sostener las negociaciones legislativas durante el año.

