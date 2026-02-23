lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 16:18
País.

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes: qué definieron

En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado y del inicio de las sesiones ordinarias, el oficialismo se reunió en Casa Rosada.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Gobierno nacional convocó este lunes por la tarde a su mesa política en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas. El encuentro se dio en un momento clave, con la reforma laboral a punto de ser debatida en el Senado y con una agenda cargada de proyectos que el oficialismo busca aprobar antes y después del inicio del período ordinario.

Imagen creada con IA.
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas
Mesa política.
País.

El Gobierno convocó a la mesa política: los detalles

Además de la reforma laboral, el temario incluye la Ley Penal Juvenil, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las modificaciones a la Ley de Glaciares, un proyecto que también cuenta con el respaldo de varios gobernadores. Según trascendió, la Cámara Alta debatirá primero la Ley Penal Juvenily la Ley de Glaciares, mientras que la reforma laboral y el acuerdo comercial quedarían para el cierre de la semana.

Reforma Laboral
Diputados.

Diputados.

Del encuentro participaron funcionarios del área económica, política y parlamentaria, junto a referentes de La Libertad Avanza en ambas cámaras. También se avanzó en la validación de los nombres que representarán al Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), un tema que forma parte de la negociación política en el Congreso.

En Balcarce 50 se muestran optimistas respecto al desenlace de las votaciones y consideran que, de lograr la sanción de estos proyectos, el Gobierno llegará al inicio de las sesiones ordinarias con parte de su agenda central encaminada. La mesa política volverá a reunirse en las próximas semanas para ordenar el tratamiento de las reformas previstas para 2026.

