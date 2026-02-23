La mesa política del Gobierno se reunió este lunes: qué definieron

Reunión de la Mesa Política Reunión de la Mesa Política

El Gobierno nacional convocó este lunes por la tarde a su mesa política en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas. El encuentro se dio en un momento clave, con la reforma laboral a punto de ser debatida en el Senado y con una agenda cargada de proyectos que el oficialismo busca aprobar antes y después del inicio del período ordinario.

Durante la reunión, el equipo del presidente Javier Milei revisó la hoja de ruta para las sesiones previstas para jueves y viernes, con la reforma laboral como principal prioridad. En el oficialismo confían en lograr la aprobación definitiva del proyecto, que regresó al Senado tras la eliminación del artículo 44 vinculado a las licencias por enfermedad, a pedido de sectores dialoguistas de la oposición.

Además de la reforma laboral, el temario incluye la Ley Penal Juvenil, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las modificaciones a la Ley de Glaciares, un proyecto que también cuenta con el respaldo de varios gobernadores. Según trascendió, la Cámara Alta debatirá primero la Ley Penal Juvenily la Ley de Glaciares, mientras que la reforma laboral y el acuerdo comercial quedarían para el cierre de la semana.

Reforma Laboral Diputados. Del encuentro participaron funcionarios del área económica, política y parlamentaria, junto a referentes de La Libertad Avanza en ambas cámaras. También se avanzó en la validación de los nombres que representarán al Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), un tema que forma parte de la negociación política en el Congreso.

En Balcarce 50 se muestran optimistas respecto al desenlace de las votaciones y consideran que, de lograr la sanción de estos proyectos, el Gobierno llegará al inicio de las sesiones ordinarias con parte de su agenda central encaminada. La mesa política volverá a reunirse en las próximas semanas para ordenar el tratamiento de las reformas previstas para 2026.

