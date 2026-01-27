El Gobierno incorpora la Ley Penal Juvenil al debate del Congreso en sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional formalizó la incorporación del Régimen Penal Juvenil dentro de la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso , mediante el decreto 53/2026 , dado a conocer este martes. Así, el debate de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para su abordaje en ambas cámaras desde el 2 de febrero.

Chequeado. Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

Mundo. Javier Milei en el Foro de Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

Dicha fecha es en la que se iniciará el período estival de sesiones . La intención es impulsar el análisis de un nuevo marco legal que sustituya la actual Ley de Minoridad y defina un régimen específico de responsabilidad penal para jóvenes y adolescentes .

La inclusión de este asunto de alto impacto en el temario oficial ya había sido adelantada por el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , a través de un mensaje publicado en su cuenta de X , luego de una reunión de la mesa política del Gobierno realizada el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias . Fin ”, escribió el funcionario.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las inmediaciones del Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

En ese encuentro participaron la secretaria de Gobierno y hermana del Presidente, Karina Milei ; el ministro del Interior , Diego Santilli ; el titular de Economía , Luis “Toto” Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem ; y, junto a él, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich . En la vereda opuesta de la mesa se ubicaron Santiago Caputo , acompañado por Adorni y el secretario de Estrategia , Ignacio Devitt .

La mesa de LLA reunida el lunes en Casa Rosada.

Dentro del ámbito de la Casa Rosada, el análisis en torno a la iniciativa legislativa gira principalmente en torno a dos ejes clave: el calendario previsto para su debate y la construcción de acuerdos con los sectores opositores. Desde el Ejecutivo, y a través de voceros oficiales, se dejó trascender la voluntad de impulsar el tratamiento del tema con el máximo acompañamiento político, motivo por el cual se trabaja en la convergencia de las distintas propuestas que fueron ingresadas por los diversos bloques del Congreso.

Antecedentes parlamentarios y la construcción del proyecto

El paso dado en agosto de 2024, cuando la cuestión comenzó a debatirse en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, funcionó como un punto de referencia y trazó el camino a seguir.

En tanto, el proyecto que logró dictamen favorable en Diputados en mayo de 2025 fue elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, con el trabajo conjunto del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de ese ministerio.

La Ley Penal se incluyó en el temario de sesiones extraordinarias a través de un decreto oficial.

El eje más sensible de la discusión está puesto en la definición de la edad a partir de la cual se puede imputar penalmente. Aunque el oficialismo libertario impulsa que ese umbral se ubique en los 13 años, el entendimiento logrado en el trabajo de las comisiones legislativas fijó ese límite en los 14.

Desde el Ejecutivo reconocieron que, más allá de su postura inicial, existe disposición a seguir negociando el tema con el objetivo de sumar respaldos tanto de fuerzas aliadas como de distintos espacios opositores.

La edad de imputabilidad y el impacto del calendario legislativo

El calendario parlamentario aparece como otro factor determinante y abre la puerta a que el tratamiento de la Ley Penal Juvenil se extienda incluso después de finalizadas las sesiones extraordinarias, previstas entre el 2 y el 27 de febrero.

Jeremías Monzón.

El tema volvió a ganar centralidad a partir del crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado de manera violenta en Santa Fe por otros adolescentes, un hecho que sacudió a la opinión pública y volvió a instalar el debate con fuerza en el escenario político.

En ese marco, el arranque formal del trabajo en Diputados y el Senado estará orientado a debatir y avanzar con la Reforma Laboral, uno de los ejes prioritarios de la agenda de Javier Milei. Desde el entorno oficial señalaron que no se descarta la incorporación de otras iniciativas, más allá de la que fue sumada recientemente al temario.

La reforma laboral y los otros temas en carpeta para extraordinarias

Hasta el momento, la nómina incluye la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la propuesta para designar al diputado del PRO, Fernando Iglesias, como embajador extraordinario y plenipotenciario, en el marco de lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, resumió ante este medio un funcionario que participó del encuentro.