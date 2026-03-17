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17 de marzo de 2026 - 13:37
Política.

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers de capacitación

La medida del Gobierno impacta sobre el programa Volver al Trabajo y busca cerrar la transición iniciada tras el fin del Potenciar Trabajo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno eliminará cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales&nbsp;

El Gobierno eliminará cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales 

El Gobierno nacional avanzará desde abril con la baja de cerca de 900 mil planes sociales y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en una medida que marca el cierre del esquema heredado del Potenciar Trabajo y su derivación al programa Volver al Trabajo. Según la información difundida este lunes, el universo alcanzado corresponde a beneficiarios que hoy perciben $78.000 mensuales.

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La decisión se inscribe en un proceso que el oficialismo viene desarrollando desde el inicio de la gestión, cuando congeló el Potenciar Trabajo, eliminó la intermediación de organizaciones sociales y rediseñó la asistencia hacia esquemas ligados a la empleabilidad. En la bitácora oficial del Gobierno ya se había anticipado una “reconversión gradual” de los planes sociales hacia vouchers educativos para capacitación laboral.

A quiénes alcanza la medida

La baja impactará sobre el segmento vinculado al programa Volver al Trabajo, que fue creado para las personas transferidas desde Potenciar Trabajo con el objetivo de fortalecer competencias sociolaborales, promover formación y mejorar oportunidades de inserción laboral. Según la información oficial vigente, ese programa estaba pensado como una herramienta de transición hacia el empleo.

De acuerdo con la información publicada este 17 de marzo, los beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica la finalización del plan y la posibilidad de optar por el nuevo sistema de capacitación.

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Cómo funcionarán los vouchers

El nuevo esquema dejará atrás la transferencia mensual generalizada y pasará a un modelo centrado en la formación laboral. La lógica será que los beneficiarios se inscriban formalmente y elijan cursos dentro de una red de centros de capacitación que el Ministerio de Capital Humano está terminando de conformar, según la información difundida este martes.

La propuesta oficial busca priorizar la capacitación y la inserción laboral por sobre el sostenimiento del esquema anterior de asistencia. Hasta ahora, no se publicaron en el Boletín Oficial todos los detalles operativos del nuevo sistema, como el monto exacto de cada voucher, la duración de los cursos o las condiciones específicas de acceso, por lo que esos puntos todavía dependen de la reglamentación que se termine de instrumentar. Lo confirmado hasta el momento es el cambio de modalidad y el inicio de las notificaciones.

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