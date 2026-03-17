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17 de marzo de 2026 - 09:18
Política.

El Gobierno convoca a su mesa política para definir la hoja de ruta en el Congreso

Con Karina Milei y Manuel Adorni al frente, el encuentro buscará establecer prioridades legislativas y ordenar la estrategia de negociación con aliados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno reúne la mesa política para ordenar el envío de reformas al Congreso y la negociación con aliados.

El Gobierno reúne la mesa política para ordenar el envío de reformas al Congreso y la negociación con aliados.

El Gobierno convocará para este martes a la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada. La reunión buscará principalmente organizar la hoja de ruta legislativa de cara al período de sesiones ordinarias y determinar qué iniciativas impulsará el Poder Ejecutivo en el Congreso durante los próximos meses.

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“Se van a definir los temas prioritarios”, señalaron desde el entorno oficial. El encuentro tendrá lugar luego de la gira internacional de Javier Milei, marcada por la controversia en torno al viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno reúne a la mesa política por primera vez tras el escándalo por el viaje de la esposa de Adorni a EE.UU.

La administración nacional quedó en el centro de las críticas por la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial a Estados Unidos, una situación que derivó en pedidos de informes y en la apertura de distintas investigaciones.

En medio de los cuestionamientos, el oficialismo se encolumnó en defensa del jefe de Gabinete. Javier Milei expresó su respaldo de forma pública en redes sociales y sostuvo que varias de las denunciascarecen completamente de sentido”.

La mesa política discutirá la hoja de ruta legislativa

La reunión convocará a las figuras clave del núcleo de poder del oficialismo. La mesa política es liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y habitualmente incluye al vocero Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial intensificó una fuerte interna en el círculo de poder de Javier Milei.

También integran ese espacio el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y la senadora Patricia Bullrich. En determinadas reuniones se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.

El encuentro apuntará a definir cuáles serán los temas prioritarios en el Congreso para el Ejecutivo en los próximos meses y a ordenar la estrategia legislativa de La Libertad Avanza. De acuerdo con lo que se evalúa dentro del oficialismo, el primer proyecto en avanzar sería la modificación de la ley de Glaciares, cuyo debate está previsto para abril.

Más adelante se prevé abrir la discusión sobre el financiamiento de las universidades, seguida por cambios en el sistema político y una reforma del Código Penal. En paralelo, el Gobierno analiza impulsar el envío de pliegos para completar cargos vacantes en la Justicia.

El Gobierno reúne la mesa política para ordenar el envío de reformas al Congreso y la negociación con aliados.

La reunión tendrá como finalidad ordenar el calendario de presentación de proyectos y coordinar la táctica de negociación con los bloques aliados y los gobernadores, considerados fundamentales para alcanzar los votos necesarios en el Congreso.

Tensiones internas en el círculo de poder del oficialismo

El encuentro previsto para este martes marcará además la primera reunión de la mesa política tras la controversia generada por la participación de la esposa de Adorni en la comitiva oficial y la difusión de un viaje en avión privado a Punta del Este.

Dentro del Ejecutivo sostienen que la seguidilla de situaciones ocurridas en los últimos días podría apurar decisiones políticas que el oficialismo tenía pensado postergar para más adelante.

La mesa política la encabezarán Karina Milei y Manuel Adorni.

Se trata del avance de Karina Milei sobre distintas áreas del Estado que hasta ahora respondían a Santiago Caputo. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica y sectores ligados al área de Transporte.

Santiago Caputo en el Congreso
Santiago Caputo en el Congreso, en marzo de 2025/Luis Robayo / AFP

Santiago Caputo en el Congreso, en marzo de 2025/Luis Robayo / AFP

Uno de los hechos que evidenció esta reconfiguración interna fue la salida de Sebastián Amerio como segundo en el Ministerio de Justicia y la llegada de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular de esa cartera.

En diversos espacios del oficialismo leyeron esa modificación como un indicio de que se redujo el peso político de Santiago Caputo dentro del Gobierno.

Cerca del Presidente sostienen que Javier Milei pretende conservar a Caputo en un rol de estratega, aunque con menor injerencia en áreas de gestión. En el entorno de Karina Milei, en cambio, admiten que la articulación entre ambos espacios es prácticamente inexistente.

En ese escenario, los encuentros de la mesa política aparecen como el principal punto de contacto entre los distintos sectores de poder que conviven dentro del oficialismo.

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