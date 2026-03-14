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14 de marzo de 2026 - 18:51
Mundo.

Milei cerró el Madrid Economic Forum y elogió a Trump: "No estamos lejos de soñar con una Cuba libre"

El Presidente argentino destacó el capitalismo y criticó al socialismo durante su exposición en España, en el cierre de una gira internacional.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Durante su exposición, el jefe de Estado afirmó que el capitalismo es “el sistema más justo y el único que genera prosperidad”, y sostuvo que sus convicciones económicas se basan en principios morales vinculados a los valores occidentales y judeocristianos.

En ese marco, señaló que “la eficiencia y la justicia son dos caras de la misma moneda” y remarcó que durante su campaña impulsó políticas de ajuste fiscal y monetario junto con la liberación del mercado cambiario.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T184553.158

Elogios a Trump y referencia a Cuba

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T184528.284

En uno de los tramos del discurso, Milei se refirió a la situación política internacional y destacó el papel de Trump frente al socialismo en la región. Según el mandatario argentino, “existen muchas sucursales de la basura del socialismo del siglo XXI en todo el mundo”, pero aseguró que esas estructuras “se están cayendo a pedazos” gracias al liderazgo del expresidente estadounidense.

En ese contexto, afirmó: “No estamos lejos de soñar con una Cuba libre”, en referencia a la situación política en Cuba.

Críticas al gobierno español

El Presidente también apuntó contra el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez. Durante su intervención sostuvo que, si el país tuviera un banco central propio en lugar del Banco Central Europeo, enfrentaría un escenario económico aún más complejo.

Reuniones y agenda en España

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T183944.283

Antes de participar en el foro, Milei mantuvo reuniones con dirigentes y referentes del ámbito político y económico. Entre ellos, se reunió con el líder del partido Vox, Santiago Abascal.

También mantuvo encuentros con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien suele mencionar como una referencia intelectual, y con el empresario argentino Martín Varsavsky.

La agenda del mandatario en España concluirá con la entrega de un reconocimiento en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

Tras esa actividad, Milei emprenderá el regreso a Argentina. Su llegada está prevista para el domingo, antes de viajar a Córdoba, Argentina, donde participará de una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba como parte de su agenda oficial.

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