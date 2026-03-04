jueves 05 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 20:44
LLA.

Manuel Quintar: "Seguimos profundizando un proceso de cambio para el país"

El diputado Manuel Quintar respaldó el discurso de Javier Milei y opinó sobre las leyes recientemente aprobadas en el Congreso.

Manuel Quintar, diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, habló con Canal 4 y dejó varias definiciones tanto sobre el rumbo legislativo nacional como sobre la situación política en la provincia.

Al referirse al discurso presidencial en el Congreso, Quintar destacó la firmeza del mandatario. “Fue un mensaje de alto voltaje, un presidente muy concentrado para contar lo que venimos haciendo”, sostuvo.

Según explicó, el anuncio de 90 leyes, 10 por cada ministerio, anticipa un año parlamentario intenso. “Vamos a tener un año muy movido. Hoy estamos muy cerca con los números cómodos para llevar adelante muchas modificaciones históricas en la legislación argentina”, afirmó.

Entre las reformas mencionó la modernización laboral, cambios en la Ley de Glaciares, la baja de imputabilidad y futuras modificaciones al Código Penal y a la Ley Electoral. “Seguimos profundizando un proceso de cambio para el país”, agregó.

Reforma laboral y baja de imputabilidad

En relación a la reforma laboral, Quintar fue contundente: “Los que pusieron el grito en el cielo fueron los abogados, los estudios jurídicos, los sindicatos, los jueces que estaban prendidos. Los jujeños sabemos que siempre ponen los palos en la rueda y se quedan con tu empresa o con los juicios laborales”, expresó.

Sobre la baja de imputabilidad, sostuvo que se trata de una medida necesaria: “Un chico de 14 años que delinque comprende la criminalidad de sus actos, es un avance importante. Por supuesto que hay que trabajar en la contención de los jóvenes, en sacarlos de la droga y fomentar el deporte, pero había una urgencia que era frenar el crimen organizado que se aprovechaba de los jóvenes”, argumentó.

Quintar también cuestionó el discurso del gobernador Carlos Sadir en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial. “Fue vacío de contenidos reales, parecía escrito con IA. Nos dejó con sabor a poco y muchas mentiras”, disparó.

Además, puso en duda los números oficiales sobre la situación fiscal: “Dice que estamos con superávit fiscal y que no le debemos nada a nadie y después sale a buscar más dinero para seguir endeudando a la provincia”, señaló.

“Queremos que dejen de gastar plata en aviones, en el tren solar o eléctrico, en aventuras empresariales personales o familiares y que se dediquen a pagarle mejor a los policías, a los maestros y a los enfermeros. Es un tema de prioridades”, sostuvo. Y concluyó: “En un discurso de estas características, creemos que le mintió al pueblo jujeño”.

