Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos , uno de los encuentros más relevantes de la élite política y económica global. Su exposición genera expectativa tanto por el contenido del discurso como por el contexto internacional y el lugar que ocupará en la agenda del evento.

La presentación del mandatario argentino será este miércoles 21 de enero , en un bloque horario especialmente destacado, ya que hablará inmediatamente después del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , una coincidencia que refuerza el interés político y mediático.

Según el cronograma oficial, el discurso de Milei ante el plenario del Foro está previsto para las 11:45 (hora argentina). Antes y después de esa intervención central, el Presidente desarrollará una agenda intensa de reuniones políticas y económicas.

06:05: Saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin .

06:15: Participación en el panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

07:30: Reunión privada con CEOs de bancos globales .

11:30: Encuentro protocolar con Børge Brende , presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

11:45: Discurso de Javier Milei ante el Foro Económico Mundial.

Javier Milei y su equipo en Davos.

Jueves 22 de enero (hora argentina):

06:30: Ceremonia de firma del Consejo de Paz .

08:00 (a confirmar): Entrevista con Bloomberg .

A confirmar: Entrevista con The Economist y reunión con Jonathan Cirtain , CEO de Axiom Space.

13:00: Regreso de la comitiva presidencial a la Argentina.

Qué se espera del discurso presidencial

Desde la Casa Rosada anticipan que Milei aprovechará la vidriera internacional para ratificar los ejes centrales de su propuesta de gobierno. Entre los puntos que se espera que destaque figuran su rechazo a las agendas socialdemócratas, las críticas al intervencionismo estatal y una posición frontal contra el feminismo y las políticas identitarias, en línea con su discurso liberal-libertario.

El Presidente también buscará reafirmar el alineamiento estratégico con Estados Unidos, en un foro que este año cobra mayor relevancia por la relación tensa entre la Casa Blanca y varios países europeos.

Reuniones con inversores y agenda económica

Además del discurso, Milei mantendrá reuniones con banqueros internacionales, fondos de inversión y referentes del sector financiero, con el objetivo de mostrar a la Argentina como un destino atractivo para capitales extranjeros. Energía, minería e infraestructura serán los sectores clave que el Gobierno pondrá sobre la mesa.

Durante su estadía también están previstos encuentros con Maurice Ostro, filántropo y emprendedor británico con vínculos políticos en el Reino Unido, y la participación en la ceremonia del Consejo de Paz, un organismo internacional impulsado por Donald Trump.

Con una agenda cargada y una exposición en un horario estratégico, el paso de Javier Milei por Davos vuelve a ubicar a la Argentina en el centro del debate político y económico global.