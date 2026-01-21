Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga

La presentación del mandatario argentino será este miércoles 21 de enero, en un bloque horario especialmente destacado, ya que hablará inmediatamente después del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una coincidencia que refuerza el interés político y mediático.
A qué hora habla Milei y cuál es su agenda en Davos
06:05: Saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.
06:15: Participación en el panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”.
07:30: Reunión privada con CEOs de bancos globales.
11:30: Encuentro protocolar con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
11:45: Discurso de Javier Milei ante el Foro Económico Mundial.
Jueves 22 de enero (hora argentina):
06:30: Ceremonia de firma del Consejo de Paz.
08:00 (a confirmar): Entrevista con Bloomberg.
A confirmar: Entrevista con The Economist y reunión con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space.
13:00: Regreso de la comitiva presidencial a la Argentina.
Qué se espera del discurso presidencial
Desde la Casa Rosada anticipan que Milei aprovechará la vidriera internacional para ratificar los ejes centrales de su propuesta de gobierno. Entre los puntos que se espera que destaque figuran su rechazo a las agendas socialdemócratas, las críticas al intervencionismo estatal y una posición frontal contra el feminismo y las políticas identitarias, en línea con su discurso liberal-libertario.
El Presidente también buscará reafirmar el alineamiento estratégico con Estados Unidos, en un foro que este año cobra mayor relevancia por la relación tensa entre la Casa Blanca y varios países europeos.
Durante su estadía también están previstos encuentros con Maurice Ostro, filántropo y emprendedor británico con vínculos políticos en el Reino Unido, y la participación en la ceremonia del Consejo de Paz, un organismo internacional impulsado por Donald Trump.
Con una agenda cargada y una exposición en un horario estratégico, el paso de Javier Milei por Davos vuelve a ubicar a la Argentina en el centro del debate político y económico global.