martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 16:24
Encuentro.

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial

El Presidente arribó a Suiza, donde disertará ante líderes globales y mantendrá reuniones con inversores, banqueros y referentes políticos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei y su equipo en Davos.

Javier Milei y su equipo en Davos.

La presencia del mandatario argentino se da en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, debates sobre el rumbo de la economía mundial y redefiniciones en materia de energía y seguridad.

Milei arribó primero a la ciudad de Zúrich y luego fue trasladado en helicóptero hasta Davos, adelantando su llegada respecto del cronograma inicial. En las imágenes difundidas desde Suiza se lo vio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Una agenda centrada en economía, inversiones y geopolítica

Según la agenda oficial, el eje central de la participación presidencial será la exposición que Milei realizará este miércoles en el Foro Económico Mundial, donde contará con un espacio de alrededor de 30 minutos para presentar su visión sobre la economía argentina, el programa de ajuste fiscal, la lucha contra la inflación y el posicionamiento del país en el escenario internacional.

Javier Milei
Javier Milei.

Javier Milei.

El Presidente buscará ratificar el alineamiento estratégico con Estados Unidos, en un foro que este año adquiere especial relevancia por la relación tensa entre la Casa Blanca y varios países europeos. En ese marco, Milei compartirá escenario con el presidente estadounidense Donald Trump, una de las figuras centrales del encuentro.

Antes de su disertación, Milei mantendrá reuniones protocolares con autoridades suizas y participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio orientado al intercambio con empresarios e inversores interesados en el mercado argentino.

Reuniones clave y contactos internacionales

Durante su estadía en Davos, el mandatario argentino mantendrá encuentros con CEO’s de bancos globales, fondos de inversión y referentes del sector financiero, con el objetivo de promover oportunidades de inversión en sectores que el Gobierno considera estratégicos, como energía, minería e infraestructura.

Además, Milei tiene previsto reunirse con Maurice Ostro, filántropo y emprendedor británico con vínculos políticos en el Reino Unido, y con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, en un encuentro protocolar previo al cierre de su participación.

La Casa Rosada también confirmó que el Presidente participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un organismo internacional impulsado por Donald Trump, y que concederá entrevistas a medios económicos de alcance global como Bloomberg y The Economist.

