Fátima Florez reveló cómo fue su encuentro con Javier Milei en Mar del Plata

Tras la asistencia de Javier Milei al espectáculo que Fátima Florez presentó en Mar del Plata , la comediante se refirió al encuentro con el presidente durante su participación en La mañana con Moria . En la nota con Moria Casán , Florez dio detalles sobre cómo se concretó la participación de Milei y habló sobre el vínculo que mantienen actualmente.

“ Estoy movilizada. Fue una energía muy fuerte. Parecía la de un estadio de fútbol. A uno lo elevaba más. Se vivió un clima muy festivo y especial ”, manifestó.

Durante la entrevista, la conductora indagó sobre si Fátima Florez aún mantenía algún sentimiento por Javier Milei . La comediante aclaró: “ Nosotros siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional. De verdad que acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y en 2024 finalizó. Pero cuando hay algo más allá, porque no fue una calentura, hay un vinculo que tiene que ver con charlas y pensamientos ”.

Moria insistió en preguntarle si había compartido la intimidad con el presidente después del show , pero Fátima esquivó la respuesta usando el humor y recurriendo a sus imitaciones .

Luego, la artista rememoró algunos pasajes de su vínculo con Milei: “La primera vez que nos abrazamos estuvimos 45 minutos así. Fue en mi casa, cuando había surgido la química. Lo recordamos siempre como si hubiera sido un viaje en el tiempo. Nuestros abrazos son fuertes”, añadió.

Fátima también se refirió a su antigua relación con Norberto Marcos, y aseguró que la ruptura le permitió sentirse “liberada”. “Cuando salí de la relación empecé a pensar de otra forma. Me liberé y empezó otra Fátima”, expresó la comediante.

Más adelante, durante la conversación, María Fernanda Callejón le preguntó qué le había susurrado Javier Milei al oído durante la función. Fátima recordó: “Me dijo ‘soy muy feliz’, ‘soy extremadamente feliz’. Fue como un cuento de hadas, salió todo perfecto”, concluyó.

Cuando le preguntaron desde el panel sobre la conexión que mostraron en escena, Fátima comentó que arriba del escenario vivieron momentos realmente especiales debido a cómo bailó junto al presidente.

En otro tramo de la charla, la humorista se emocionó hasta quebrarse cuando Moria Casán le preguntó cuál había sido la última vez que había llorado. Fátima confesó que había sido esa misma madrugada, después del show en el que participó Javier Milei.

“Venía de muchas presiones. Soy una artista que me lo tomo muy así y no me resbala nada. Siento que a veces estoy muy observada. Por ahí son sugestiones mías, estaba cansada”, admitió.