Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

El consumo problemático no se limita únicamente a sustancias como el alcohol o el tabaco. También puede darse en el uso de tecnologías, especialmente de redes sociales y dispositivos móviles. Así lo explicó el licenciado Cristian Matías Huanca en una entrevista con Canal 4, donde advirtió que este tipo de consumo puede generar consecuencias en la salud psicológica, social y en los hábitos cotidianos.

Según el especialista, se habla de consumo problemático cuando el uso de las redes excede lo habitual y empieza a perjudicar distintas áreas de la vida. “Puede afectar la vida social, emocional y los hábitos, como el descanso o el rendimiento escolar. Hay personas que pasan tardes enteras o se desvelan por estar conectadas”, explicó.

Huanca señaló que el fenómeno comienza cada vez más temprano. “Hoy vemos niños que usan redes sociales desde edades muy tempranas. Están en pleno proceso de construcción de su pensamiento y aprendizaje, y eso los expone a riesgos como el grooming o el contacto con adultos con intenciones dañinas”, advirtió. Incluso mencionó que en otros países ya se están impulsando regulaciones para restringir el acceso de menores a ciertas plataformas.

Además, remarcó la importancia del ejemplo de los adultos. "No podemos mirar solo al niño o adolescente. Los chicos ven cómo los adultos usamos el celular en la mesa familiar o en momentos compartidos. Muchas veces naturalizamos el uso constante del teléfono y eso también habilita ciertas conductas", sostuvo.

Señales de alerta Entre las principales señales de alerta mencionó el enojo o la irritabilidad cuando se intenta limitar el uso del celular o de los videojuegos, los cambios de humor, el aislamiento, la alteración del sueño y la dificultad para despegarse de las pantallas. “Las redes están diseñadas para captar nuestra atención. Vivimos en lo que se llama la economía de la atención: nosotros somos el producto”, explicó. Por último, el especialista remarcó que ante un consumo problemático es fundamental buscar ayuda profesional y trabajar en el ámbito familiar. “No se trata de prohibir la tecnología, porque es parte de nuestra vida. Se trata de promover un uso responsable, revisar hábitos en casa y acompañar a los chicos. A veces hay que modificar patrones familiares para generar cambios reales”, concluyó. Embed - Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

