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17 de octubre de 2026 - 17:08
Jujuy.

Los mitos y cuidados sobre los murciélagos en Jujuy: la explicación de un experto

César Bracamonte explicó qué enfermedades pueden transmitir, cómo actuar si aparece uno en casa y por qué son importantes.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
murciélagos

Los murciélagos suelen generar miedo o rechazo, pero muchas de las ideas que existen sobre ellos están atravesadas por mitos y desconocimiento. César Bracamonte, Técnico en Biodiversidad y Humedales, explicó qué cuidados hay que tener, qué hacer si aparece uno en una vivienda y por qué estos animales cumplen un rol clave en el ecosistema de Jujuy.

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El especialista remarcó que no son animales agresivos y que, en general, buscan escapar cuando ingresan a una casa. También aclaró que, si bien pueden transmitir rabia como otros animales silvestres, el riesgo de contacto es bajo y siempre deben manipularse con protección.

Murciélagos y enfermedades: qué hay que saber

Bracamonte explicó que una de las principales dudas tiene que ver con las enfermedades que pueden transmitir los murciélagos. En ese punto, aclaró que no es cierto que estén vinculados a una larga lista de enfermedades por su parecido con los roedores.

Según indicó, esa asociación es un mito. Sin embargo, sí pueden portar rabia, una enfermedad zoonótica peligrosa para las personas.

El virus se transmite por contacto o mordedura, aunque el especialista remarcó que la proporción dentro de las poblaciones de murciélagos es baja. “Solo el 2% se estima que tiene el virus de la rabia”, explicó.

Además, señaló que por su comportamiento nocturno, evasivo y críptico, es difícil tener contacto directo con ellos. De todos modos, insistió en una recomendación central: no agarrar murciélagos ni animales silvestres con las manos sin protección.

Incluso si se los manipula con una caja, lo mejor es usar guantes para prevenir cualquier mordedura.

Qué hacer si aparece un murciélago en casa

El técnico en biodiversidad señaló que el Ministerio de Ambiente recibe muchas consultas por la presencia de murciélagos en viviendas. Frente a estos casos, la primera medida es mantener la calma y no salir corriendo a buscar una escoba.

“El murciélago está tan asustado como nosotros”, indicó Bracamonte, y explicó que no son animales agresivos. Por lo general, solo buscan una salida para escapar.

El procedimiento recomendado es esperar a que el animal se pose en algún lugar. Luego, se lo puede cubrir con una caja de zapatos o una caja similar y deslizar una tapa por debajo para que quede adentro.

Después, se le pueden hacer pequeños agujeros a la caja y mantenerlo allí hasta la noche, que es su horario habitual de vuelo. Para liberarlo, lo ideal es colocarlo en un árbol o en una superficie rugosa, de manera que pueda trepar y volar por sus propios medios.

Bracamonte también recordó que estas medidas están disponibles en la página del Ministerio de Ambiente, junto con teléfonos de contacto y correo electrónico para consultas.

Los virus hallados tienen la capacidad de saltar de los murciélagos al hombre.

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Hay más de 20 especies en San Salvador

En San Salvador de Jujuy se estima que existen al menos 20 especies de murciélagos. Algunas viven en ambientes urbanos y otras llegan desde zonas boscosas ubicadas alrededor de la ciudad.

A nivel mundial existen más de 1500 especies de murciélagos. En Argentina hay cerca de 70 y, de ese total, más de 40 están presentes en Jujuy.

Bracamonte explicó que esta diversidad se debe a las características ambientales de la provincia. Jujuy cuenta con una gran variedad altitudinal y distintas ecorregiones, desde yungas hasta ambientes chaqueños y zonas de Puna.

El especialista también remarcó que la mayoría de los murciélagos presentes en San Salvador son insectívoros. Eso significa que se alimentan de insectos, entre ellos plagas agrícolas y vectores de enfermedades, como el mosquito del dengue.

“Siempre digo que son unos superhéroes, pero la incomprensión de la gente los tiene casi siempre como villanos”, expresó Bracamonte, al destacar la necesidad de conocer mejor su rol en el ecosistema.

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