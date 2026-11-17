Mataron cinco vicuñas en la Puna jujeña: un detenido y una camioneta con rastros de sangre

La fibra de vicuñas es muy preciada.

La matanza de cinco vicuñas en la Puna jujeña derivó en una investigación judicial que permitió detener a un sospechoso y secuestrar una camioneta con rastros de sangre, casquillos de bala y diferentes restos de los animales. El operativo se desarrolló en el marco de las acciones contra la caza furtiva en el departamento de Susques, donde la Fiscalía Ambiental busca determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

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La investigación comenzó el pasado 10 de noviembre, luego de una denuncia por la muerte de cinco ejemplares en el sector comprendido entre Cerro Overo y Cueva, en la localidad de Huáncar.

A partir de esa presentación, el fiscal en lo Ambiental, Javier Sánchez Serantes, junto a su equipo, coordinó una serie de medidas investigativas con la Policía de la Provincia de Jujuy. También participaron los ayudantes fiscales Cristian Ramos, de Tilcara, y Claudia Zuleta, de Humahuaca.

Los procedimientos permitieron detener a una persona presuntamente involucrada en la matanza de los animales y secuestrar una camioneta Volkswagen Amarok.

Mataron cinco vicuñas en la Puna jujeña: un detenido y una camioneta con rastros de sangre

Dentro del vehículo, los investigadores encontraron rastros de sangre y casquillos de bala, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Durante los allanamientos también se incautaron vellones, cueros, patas cortadas y piernas de vicuñas. Todo el material quedó incorporado a la causa judicial para determinar su vinculación con los hechos denunciados.

Por disposición del Juzgado Ambiental y a pedido de la Fiscalía, el sospechoso permanece privado de su libertad mientras avanza la investigación.

Hasta el momento no se informó sobre la participación de otras personas ni se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron matados los cinco animales.

Refuerzan los controles contra la caza ilegal en la Puna

El procedimiento representa el primer resultado positivo de la campaña contra la caza ilegal de vicuñas, puesta en marcha en octubre de este año.

La iniciativa busca fortalecer las tareas de prevención e investigación frente a una actividad que afecta a una de las especies más representativas del patrimonio natural de Jujuy.

Desde la Fiscalía en lo Ambiental destacaron que estas acciones forman parte del compromiso asumido con las comunidades de la Puna jujeña para mantener una intervención permanente frente a la caza furtiva.

También remarcaron la importancia de las denuncias de los pobladores, cuya colaboración resulta fundamental para detectar este tipo de hechos y permitir la intervención de la Justicia.

La investigación continúa para esclarecer la matanza de los cinco ejemplares y establecer las responsabilidades correspondientes.