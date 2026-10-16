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16 de octubre de 2026 - 08:31
País.

Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y eltrece

El reconocido meteorólogo murió este viernes tras sufrir un infarto en su casa. Tenía más de 30 años de trayectoria en televisión y en TN.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y eltrece

Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y eltrece

Este viernes 16 de octubre murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo, con quienes compartió más de tres décadas de trayectoria en la televisión argentina.

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Según informó el periodista Mario Massaccesi, Confessore sufrió un infarto durante la madrugada mientras se encontraba en su vivienda del barrio porteño de Versalles, junto a su esposa y sus hijas.

Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y eltrece

Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y eltrece

La trayectoria de Fernando Confessore en la televisión

Fernando Confessore era uno de los rostros más reconocidos de la información meteorológica en la televisión argentina. Su carrera estuvo vinculada tanto a la comunicación como a la investigación científica.

Entre 1992 y 1994 formó parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde desarrolló parte de su experiencia profesional. Además, realizó cursos de nefoanálisis, una disciplina dedicada al estudio de las nubes, y de meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó a Artear y comenzó una extensa trayectoria en TN y eltrece. Durante más de 30 años acompañó a los televidentes con pronósticos, alertas y explicaciones sobre los distintos fenómenos meteorológicos.

Además de sus habituales participaciones informando sobre el estado del tiempo, integró el equipo de TN Campo, donde también aportó sus conocimientos sobre las condiciones climáticas.

La emotiva despedida de Mario Massaccesi

La noticia de su fallecimiento fue comunicada durante el programa Tempraneros por Mario Massaccesi, quien recordó a Confessore como un compañero excepcional y un hombre profundamente dedicado a su familia.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el conductor al confirmar la triste noticia.

Durante su despedida, Massaccesi destacó el perfil reservado del meteorólogo y el amor que sentía por su esposa y sus hijas. También recordó su personalidad y su pasión por Boca Juniors, equipo del que era hincha.

El periodista lo describió como una persona de carácter fuerte, pero también como un profesional comprometido, que siempre estaba trabajando y mantenía una buena relación con sus compañeros.

“Fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie”, sostuvo.

Conmoción en TN por la muerte del meteorólogo

El fallecimiento de Confessore provocó un fuerte impacto entre los integrantes del canal, que durante décadas compartieron jornadas laborales con él.

Massaccesi reconoció que la noticia los tomó por sorpresa y que todavía intentaban asimilar lo ocurrido durante la madrugada.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock”, expresó visiblemente emocionado.

Antes de finalizar, el conductor aseguró que la mejor manera de homenajearlo sería continuar trabajando con el compromiso que siempre caracterizó al meteorólogo.

“Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, concluyó.

Con su muerte, TN y eltrece despiden a una de sus figuras históricas, cuya presencia cotidiana frente a las cámaras lo convirtió en un rostro familiar para generaciones de televidentes argentinos.

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