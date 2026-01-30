¿Por qué no está Paula Bernini en TN?

Paula Bernini, una de las periodistas más visibles de Todo Noticias (TN) y conductora de Tempraneros, no se encuentra al aire en estos días y varios espectadores se preguntan cuál es el motivo de su ausencia.
La respuesta es simple: está de vacaciones, algo que ella misma confirmó a través de sus redes sociales y que fue aclarado por distintos medios especializados en televisión.
Una periodista con trayectoria en TN y el periodismo argentino
Bernini se consolidó como figura habitual de TN en los últimos años, ganando reconocimiento por sus coberturas en todo el país: desde informes con crónica social hasta transmisiones desde lugares emblemáticos. Su estilo cercano y directo la llevó a destacarse tanto en móviles como en estudios.
La periodista ha cubierto casos de gran impacto mediático y también ha sido parte de segmentos de interés nacional. Su rol como conductora en Tempraneros, junto a Mario Massaccesi, marcó un paso importante en su carrera dentro del canal informativo.
La razón de su ausencia: descanso planificado
De acuerdo con lo que Bernini misma explicó en sus redes sociales, su ausencia en el estudio no se debe a una renuncia, una cobertura especial ni una emergente situación profesional, sino a unas vacaciones merecidas. Según detalló, se encuentra disfrutando de un viaje de descanso en Brasil, en el popular destino de Florianópolis, donde ha compartido imágenes de sus días de playa y relax.
La periodista aclaró que se trata de un viaje que tenía planificado con anticipación y que coincide con un período de receso en la programación matutina. Allí mostró paisajes paradisíacos, momentos de descanso en la arena y compartió postales que evidencian que se trata de un descanso genuino, lejos de responsabilidades profesionales.