¿Por qué no está Paula Bernini en TN?

Paula Bernini está de vacaciones.

Paula Bernini, una de las periodistas más visibles de Todo Noticias (TN) y conductora de Tempraneros, no se encuentra al aire en estos días y varios espectadores se preguntan cuál es el motivo de su ausencia.

La respuesta es simple: está de vacaciones, algo que ella misma confirmó a través de sus redes sociales y que fue aclarado por distintos medios especializados en televisión.

Paula Bernini. Una periodista con trayectoria en TN y el periodismo argentino Bernini se consolidó como figura habitual de TN en los últimos años, ganando reconocimiento por sus coberturas en todo el país: desde informes con crónica social hasta transmisiones desde lugares emblemáticos. Su estilo cercano y directo la llevó a destacarse tanto en móviles como en estudios.

La periodista ha cubierto casos de gran impacto mediático y también ha sido parte de segmentos de interés nacional. Su rol como conductora en Tempraneros, junto a Mario Massaccesi, marcó un paso importante en su carrera dentro del canal informativo.

Bernini se consolidó como figura habitual de TN en los últimos años. La razón de su ausencia: descanso planificado De acuerdo con lo que Bernini misma explicó en sus redes sociales, su ausencia en el estudio no se debe a una renuncia, una cobertura especial ni una emergente situación profesional, sino a unas vacaciones merecidas. Según detalló, se encuentra disfrutando de un viaje de descanso en Brasil, en el popular destino de Florianópolis, donde ha compartido imágenes de sus días de playa y relax. Bernini se consolidó como figura habitual de TN en los últimos años. La periodista aclaró que se trata de un viaje que tenía planificado con anticipación y que coincide con un período de receso en la programación matutina. Allí mostró paisajes paradisíacos, momentos de descanso en la arena y compartió postales que evidencian que se trata de un descanso genuino, lejos de responsabilidades profesionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.