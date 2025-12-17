Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata

Claudio Serra, premiado con el Cóndor de Plata

El reconocido e histórico periodista de Canal 4 y TodoJujuy.com, Claudio Serra, fue distinguido este miércoles 17 de diciembre por el Círculo de Periodistas con el premio Cóndor de Plata. Su extensa trayectoria en el periodismo refleja un camino sólido y respalda el merecido reconocimiento que implica recibir una distinción de esta magnitud.

La trayectoria de Claudio Serra Claudio Serra inició su camino en el periodismo en 1991, cuando tenía apenas 19 años, dando comienzo a una extensa trayectoria vinculada a la información, la comunicación y, especialmente, al deporte. Su primera experiencia fue en Radio Integración FM, donde durante un año condujo un magazine matutino, realizó coberturas deportivas y empezó a desempeñarse como cronista.

En 1992 se sumó a Canal 4, etapa que marcaría un antes y un después en su carrera. Desde allí llevó adelante una intensa cobertura del deporte local, con especial seguimiento a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Acompañó al equipo en la final del 92 ante Gimnasia y Tiro, en la histórica campaña de ascenso del 93 frente a Chacarita Juniors y en su participación en el Nacional B en 1994. Más adelante continuó con las coberturas en Primera División hasta el año 2000, y luego siguió de cerca la actividad futbolística local, incluido el ascenso de 2005.

Embed - ASCENSO GIMNASIA AL NACIONAL B Entre sus coberturas más relevantes se destaca la adaptación en altura de la Selección Argentina dirigida por Daniel Passarella en 1997, realizada en La Quiaca. Serra estuvo allí casi una semana, cubriendo entrenamientos, conferencias y la llegada de figuras como Juan Sebastián Verón, entre otros.

También participó en diversos eventos deportivos de importancia realizados en la provincia, como torneos nacionales y sudamericanos de básquet sub-19, donde compitieron futuros talentos del deporte. image A lo largo de los años, Claudio Serra fue consolidándose como un periodista versátil, ampliando su labor más allá del deporte y abordando temáticas generales, demostrando compromiso y una mirada cada vez más integral. Con esta trayectoria y experiencia, Serra se afirma como una figura destacada del periodismo jujeño, próximo a cumplir 35 años ininterrumpidos de labor en enero de 2026.

