miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 19:44
¡Felicidades!

Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata

El reconocido periodista de Canal 4 y TodoJujuy.com, Claudio Serra, fue distinguido por el Círculo de Periodistas con el premio Cóndor de Plata.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Claudio Serra, premiado con el Cóndor de Plata

Claudio Serra, premiado con el Cóndor de Plata

El reconocido e histórico periodista de Canal 4 y TodoJujuy.com, Claudio Serra, fue distinguido este miércoles 17 de diciembre por el Círculo de Periodistas con el premio Cóndor de Plata. Su extensa trayectoria en el periodismo refleja un camino sólido y respalda el merecido reconocimiento que implica recibir una distinción de esta magnitud.

Lee además
Rescataron una serpiente en una escuela de Monterrico. 
Operativo.

Bomberos rescataron una serpiente en pleno salón de la EET N°1 de Monterrico
Estaciones de servicio.
Fiestas.

Este 24 y 31 de diciembre las estaciones de servicio tendrán un horario reducido

La trayectoria de Claudio Serra

Claudio Serra inició su camino en el periodismo en 1991, cuando tenía apenas 19 años, dando comienzo a una extensa trayectoria vinculada a la información, la comunicación y, especialmente, al deporte. Su primera experiencia fue en Radio Integración FM, donde durante un año condujo un magazine matutino, realizó coberturas deportivas y empezó a desempeñarse como cronista.

En 1992 se sumó a Canal 4, etapa que marcaría un antes y un después en su carrera. Desde allí llevó adelante una intensa cobertura del deporte local, con especial seguimiento a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Acompañó al equipo en la final del 92 ante Gimnasia y Tiro, en la histórica campaña de ascenso del 93 frente a Chacarita Juniors y en su participación en el Nacional B en 1994. Más adelante continuó con las coberturas en Primera División hasta el año 2000, y luego siguió de cerca la actividad futbolística local, incluido el ascenso de 2005.

Embed - ASCENSO GIMNASIA AL NACIONAL B

Entre sus coberturas más relevantes se destaca la adaptación en altura de la Selección Argentina dirigida por Daniel Passarella en 1997, realizada en La Quiaca. Serra estuvo allí casi una semana, cubriendo entrenamientos, conferencias y la llegada de figuras como Juan Sebastián Verón, entre otros.

También participó en diversos eventos deportivos de importancia realizados en la provincia, como torneos nacionales y sudamericanos de básquet sub-19, donde compitieron futuros talentos del deporte.

image

A lo largo de los años, Claudio Serra fue consolidándose como un periodista versátil, ampliando su labor más allá del deporte y abordando temáticas generales, demostrando compromiso y una mirada cada vez más integral.

Con esta trayectoria y experiencia, Serra se afirma como una figura destacada del periodismo jujeño, próximo a cumplir 35 años ininterrumpidos de labor en enero de 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bomberos rescataron una serpiente en pleno salón de la EET N°1 de Monterrico

Este 24 y 31 de diciembre las estaciones de servicio tendrán un horario reducido

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo que se lee ahora
Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años. video
Inseguridad.

Vecina de Alto Comedero reveló que también mataron a su hermano en esa zona

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel