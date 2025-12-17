miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 07:03
Vecina de Alto Comedero reveló que también mataron a su hermano en esa zona

Una vecina y amiga de la familia de Juan Vanega contó sobre un trágico hecho ocurrido hace 11 años en ese sector, con la muerte de su hermano tras ser atacado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años.

Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años.

la autopsia confirmo como murio juan vanega, el adolescente asesinado en alto comedero
La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Vecinos de la Tupac Amaru en Alto Comedero reclaman más seguridad tras el asesinato de Juan Vanega. Hablan de robos y chicos consumiendo en la calle. (imagen realizada con IA)
"Hay mucha inseguridad": el reclamo de vecinos de Alto Comedero tras el crimen de Juan Vanega

“Siempre lo vi como un niño, jugaba en la cancha”

Una vecina de la familia de Juan Vanega, el adolescente de 15 años asesinado en Alto Comedero, relató el profundo dolor que atravesó sus allegados y describió al joven como “un niño” que compartía el día a día con su hijo.

“Los veo a ellos como una familia unida, son varios hermanos y tienen sobrinos, pero siempre Juan jugando”, contó. “Compartieron cancha, esa misma tarde fue con mi hijo a una barbería y eso no lo podía entender, siempre iban a jugar al polideportivo, yo lo veía como un niño”, recordó con la voz quebrada.

La mujer también relató la dura situación de salud que vive la madre del joven: “La madre estaba internada hace un mes, tiene problemas de salud, se le hizo una traqueotomía, bastante delicada y ahora está con permiso para acercarse para ir al velorio y para la despedida de su hijo”.

entierro Juan Vanega - alto comedero

Sobre las críticas que vivió la madre de Juan Vanega

En medio del impacto que generó el crimen, en redes sociales se multiplicaron comentarios como “dónde estaban los padres de ese niño”. La vecina decidió salir a responder estos cuestionamientos recordando el contexto que atravesaba la familia.

Frente a esos mensajes negativos, remarcó: “Ella no estaba en el momento cuando Juan decidió salir”. Explicó que la mujer “venía pasando por una serie de enfermedades” que le impidieron estar todo el tiempo junto a su hijo adolescente.

"Por ahí la gente habla sin saber lo que está viviendo una madre. Ella estaba internada, delicada, y recién ahora tiene permiso para poder ir al velorio de su propio hijo", subrayó, pidiendo empatía y respeto en medio del duelo.

Inseguridad en la zona y antecedente de una muerte

La vecina no solo acompañó el pedido de justicia por Juan, sino que también vinculó el caso con su propia historia personal: hace 11 años, su hermano fue asesinado por un grupo de menores de edad.

"También me pasó, hace 11 años me mataron a mi hermano en esta zona. Era un hombre de 30 años que, defendiendo a unas nenas a las que les querían robar, no se dio cuenta que venía una patota por detrás", relató. "Él trató de correr, se tropezó, cayó y ahí fue cuando vinieron todos. Él tuvo 16 puñaladas y eran menores de edad", contó.

alto comedero barrio tupac amaru asesinato (3)

La mujer recordó que uno de los adolescentes fue detenido en ese momento gracias a unos remiseros que intervinieron: "Uno de los menores que lo capturaron en el momento tenía el ADN de mi hermano en la sangre manchada en su ropa y sin embargo tenía 14 años y nunca fue a parar preso. En carnaval el chico de fiesta como si nada".

Cuál será la imputación por el crimen de Juan Vanega

En diálogo con nuestro medio, Guillermo Beller afirmó que "el hecho fue algo premeditado", en referencia al asesinato de Juan Vanega, ocurrido el sábado 13 de diciembre en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. En ese sentido, el Fiscal detalló cuál sería la carátula de imputación: "La carátula es homicidio agravado por la participación de un menor de 18 años y homicidio simple en carácter de partícipe necesario".

