A los 92 años, murió Jorge Born, el empresario que sobrevivió al secuestro de Montoneros.

El empresario Jorge Born murió a los 92 años. Heredero de una de las compañías más emblemáticas del país, su recorrido estuvo marcado por el secuestro de Montoneros y su posterior participación en la vida económica y política argentina.

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Murió Jorge Born , a los 92 años , luego de una vida vinculada a los principales acontecimientos de la historia argentina.

Heredero de Bunge y Born, fue protagonista de uno de los secuestros más resonantes de los años 70 y tuvo un papel destacado durante el gobierno de Carlos Menem.

Uno de los episodios que marcó su vida ocurrió en 1974 , cuando Montoneros lo secuestró durante seis meses y exigió un rescate de US$60 millones .

Tiempo después, Born tuvo un papel clave en el acercamiento que dio origen al primer programa económico de la gestión de Carlos Menem, bautizado como Plan BB.

Born nació en Buenos Aires y creció en el seno de una de las familias más poderosas del ámbito empresarial argentino. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y completó su formación en la escuela de negocios de Wharton, en Estados Unidos.

La historia de Bunge y Born había comenzado varias décadas antes. En 1876, Ernesto Bunge llegó desde Amberes y convocó a su cuñado, Jorge Born, para impulsar emprendimientos comerciales en la Argentina. Las primeras operaciones de la firma se concretaron en 1884.

La Argentina representaba para ambos empresarios una plaza atractiva por su potencial productivo y su perfil orientado al comercio exterior. Por entonces, alrededor del 30% de las exportaciones del país se dirigían a Amberes.

Born: su secuestro y su acercamiento a Menem

El septiembre de 1974 marcó un antes y un después en la vida de Born. Ese mes, Montoneros secuestró a Jorge y a su hermano Juan y reclamó US$60 millones para liberarlos, un monto récord para aquellos años.

Durante el cautiverio, Jorge tuvo que intervenir en las negociaciones con su propio padre. Su hermano fue liberado a los dos meses, pero él continuó en poder de la organización durante otros cuatro meses.

Las consecuencias del secuestro trascendieron el plano personal y alcanzaron a la compañía. Luego de lo ocurrido, la familia se mudó a San Pablo, Brasil, y no regresó a vivir a la Argentina.

Su vínculo con la política argentina tuvo otro capítulo durante el gobierno de Carlos Menem. En ese período, Born acercó al mandatario el llamado “Plan BB”, una propuesta económica que se implementó durante los primeros meses de su presidencia.

Como parte de la puesta en marcha del plan, dos ejecutivos de Bunge y Born desembarcaron en el Ministerio de Economía. Miguel Ángel Roig asumió primero, pero murió a los pocos días, por lo que fue sucedido por Néstor Rapanelli. Pese a las expectativas iniciales, el programa no obtuvo los resultados esperados.

Las consecuencias del fracaso del Plan BB llegaron hasta la conducción de la empresa familiar. Bunge y Born desplazó a Jorge Born de la dirección y designó a Octavio Caraballo como sucesor.

El nuevo responsable promovió una reorganización que derivó en la separación de la participación de la familia Born y en la continuidad del negocio bajo la denominación Bunge.