La Auditoría General de la Nación ( AGN ) señaló que, en 2024 , el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) trasladó y dejó bajo custodia del Banco de Inglaterra —depositario del Banco de Pagos Internacionales ( BIS )— un total de 1.000 lingotes de oro. Además, indicó que la entidad monetaria argentina realizó la fundición de otros 115 lingotes para convertirlos en nuevas piezas.

Policiales. Del supuesto oro a una decepción: el giro en la causa de los lingotes hallados en un inodoro

“Entre junio y agosto de 2024 , el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra , en Londres , en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales ( BIS ), y refundió 115 lingotes bajo estándares de ‘ buena entrega ’. Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘ oro no asignado ’”, indicó la AGN .

Y agregó: “El BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy , sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos”.

De acuerdo con el documento elaborado por la AGN , el proceso de fiscalización permitió identificar “ incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo ”, además de diferencias entre la información proporcionada por el BCRA y los datos asentados en su propia contabilidad.

El organismo que encabeza Juan Manuel Olmos agregó que no tuvo acceso a ciertos documentos que consideraba fundamentales para determinar si las reservas de oro habían sido empleadas como respaldo de transacciones financieras y si, como consecuencia, podían quedar sujetas a una posible pérdida de inmunidad.

El organismo auditor también cuestionó que el Banco Central no hubiera demostrado que realizó un estudio exhaustivo de los peligros y posibles consecuencias vinculados con estas transacciones.

La evaluación debía abarcar cuestiones “contractuales, jurídicas, operativas y patrimoniales”, así como las implicancias de una eventual extensión de la jurisdicción. En relación con este último aspecto, el documento hizo referencia a los litigios internacionales que ya cuentan con sentencias definitivas y que el Gobierno comunicó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en octubre de 2026.

De acuerdo con las precisiones de la entidad de control, el movimiento de las barras se concretó sin contar con un procedimiento oficial previamente autorizado. Además, no se presentó constancia de que la póliza de seguro correspondiente hubiera quedado bajo resguardo. Según la AGN, la falta de esos elementos imposibilitó comprobar cómo se llevó adelante la transacción y qué medidas se habían establecido para proteger los bienes involucrados.

Las operaciones financieras con oro y las objeciones a los mecanismos de cobertura

El informe también volvió sobre los cuestionamientos formulados en la revisión previa de los balances correspondientes a 2025. En aquella oportunidad, el organismo advirtió que los acuerdos financieros de cobertura respaldados en oro que se realizaron con el BIS y Deutsche Bank generaron un resultado negativo de USD 1.023 millones, cuyo pago debía efectuarse en moneda extranjera.

Durante ese mismo lapso, las tenencias de oro del país experimentaron una suba neta de valor de USD 2.505 millones, impulsada por el aumento de la cotización del metal en los mercados internacionales. Sin embargo, la AGN destacó que el Banco Central no proporcionó, a pesar de los reiterados requerimientos, los acuerdos firmados ni los informes técnicos que permitieran examinar “las condiciones, riesgos o cláusulas de entrega física” contempladas en esas transacciones.

“La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo”, sostuvo la AGN. En ese sentido, señaló que dispone de herramientas para resguardar los contenidos de carácter confidencial y recordó que en el propio documento se establecieron restricciones de acceso para una parte de la información.

Por otra parte, el ente auditor objetó que las aclaraciones difundidas posteriormente por el Banco Central, tanto en el Informe de Política Monetaria correspondiente al tercer trimestre de 2026 como en la rueda de prensa del 29 de octubre, se presentaran como reemplazo de los documentos contractuales que habían sido solicitados.

“Rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional”, expresó el informe. La AGN relacionó esta postura con lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Nacional, que determina que la conducción del organismo debe quedar en manos de un representante de la oposición.

Por último, el reporte indicó que no se pudo constatar la existencia de “un beneficio sustantivo” que respaldara la decisión de trasladar las reservas de oro. Frente a un contexto global marcado por un aumento de las tensiones, recomendó a las autoridades del BCRA adoptar medidas más prudentes para resguardar los activos en el exterior y avanzar con el regreso del metal a las instalaciones de la entidad monetaria.

Cronología de la polémica

El debate en torno a las tenencias de oro del Banco Central comenzó a tomar estado público el 8 de octubre, fecha en la que la AGN presentó sus cuestionamientos sobre los balances correspondientes al ejercicio 2025.

En aquella oportunidad, la entidad de control afirmó que el BCRA había efectuado transacciones con instrumentos derivados vinculados al metal precioso, cuyo saldo final representó una pérdida de USD 1.023 millones, producto tanto de los resultados negativos de los contratos como de las primas abonadas.

El titular de la Auditoría, Juan Manuel Olmos, objetó que una porción de las reservas auríferas hubiera sido utilizada como respaldo subyacente en ese tipo de movimientos financieros.

“Nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”, había advertido entonces. En su análisis, la Auditoría diferenció ese saldo de las variaciones contables en el valor de las tenencias, que se incrementaron como consecuencia del encarecimiento del metal en los mercados internacionales.

Ese punto marcó el principal desacuerdo desde el aspecto técnico. La AGN consideró que el aumento del precio del oro que integra las reservas no podía tomarse como equivalente a las ganancias o pérdidas generadas por los contratos derivados. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, sostuvo Olmos.

De acuerdo con la información analizada por el organismo de control, el valor patrimonial de las reservas de oro experimentó un incremento superior a los $8 billones a lo largo de 2025, como consecuencia de la evolución de su cotización internacional.

La defensa del BCRA sobre las coberturas y el resultado de las operaciones

El Banco Central dio a conocer su postura varias semanas más tarde, el 29 de octubre, mediante la publicación del Informe de Política Monetaria correspondiente al período julio-septiembre. En ese documento, cuestionó que los mecanismos de cobertura fueran evaluados por separado y argumentó que constituían una pieza de un esquema más amplio para gestionar las reservas internacionales.

Desde la autoridad monetaria aseguraron que esas operaciones hicieron posible conservar aproximadamente el 70% del incremento que tuvo el precio del oro durante 2025. Además, defendieron el desempeño de esa estrategia al calificar como “inédito” el resultado obtenido sobre dicha posición.

La defensa del organismo se basó en el funcionamiento de los llamados zero-cost collars. Se trata de una herramienta financiera que reúne opciones de compra y de venta para establecer un límite mínimo que resguarde el precio de un activo frente a posibles caídas. Como contrapartida, también establece un tope que restringe las ganancias que podrían obtenerse si su cotización supera ese nivel.

La autoridad monetaria aclaró que los acuerdos se cancelaban mediante pagos en moneda extranjera y aseguró que “no modifican las tenencias físicas de oro ni generan movimientos, compromisos o gravámenes en esa posición”.

De acuerdo con los argumentos presentados por el Banco Central, los mecanismos de protección comenzaron a utilizarse luego de que la cotización internacional del oro acumulara un incremento de aproximadamente el 40% en los 12 meses anteriores a octubre de 2024.

La entidad explicó que el avance del 66% que experimentó el metal a lo largo de 2025 superó las proyecciones contempladas cuando se pactaron esos instrumentos financieros. Por ese motivo, consideró que el costo derivado de las operaciones no debía analizarse de forma aislada, sino en relación con la valorización que tuvieron las reservas durante el mismo período.

La revisión de la AGN sobre el traslado de las reservas

Al mismo tiempo, el debate también comenzó a girar en torno al envío de una parte de las reservas físicas de oro fuera del país. Para esclarecer los motivos de esa decisión, la AGN puso en marcha una revisión específica sobre la gestión de la operación, con el objetivo de establecer qué destino tuvieron los lingotes y si su traslado representó alguna ventaja concreta para el Banco Central.

De acuerdo con lo que se comunicó en ese momento, el organismo auditor ya había remitido el documento a la entidad monetaria para que pudiera formular su respuesta y presentar los argumentos correspondientes. Durante su exposición ante el Senado, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que “todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”.

En su presentación, detalló que una porción de las reservas auríferas seguía guardada en las cajas de seguridad de la entidad, mientras que el resto se encontraba bajo custodia del BIS, en Suiza. Además, indicó que en 2024 se presentó una oportunidad favorable en el mercado que permitió sustituir lingotes de menor aceptación comercial por otros de mayor calidad, mediante una operación cuyo costo fue más bajo que el habitual.

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De esta manera, el conflicto pasó a desarrollarse en dos frentes simultáneos. Uno de ellos estuvo relacionado con las ganancias o pérdidas de los instrumentos financieros utilizados y con la conveniencia de haber recurrido a ese mecanismo de cobertura. El otro se centró en los interrogantes sobre los registros y acuerdos de las operaciones, el envío de los lingotes al exterior y las posibles consecuencias legales derivadas del manejo de las reservas internacionales.

El reciente señalamiento de la AGN por la ausencia de documentación necesaria para llevar adelante las tareas de fiscalización vuelve a poner en relación ambas líneas de investigación.