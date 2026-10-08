Polémica por el oro: la AGN denunció pérdidas por USD 1.023 millones y el Banco Central lo negó

Una fuerte controversia se desató entre la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el manejo de las reservas de oro durante 2025. El organismo auditor señaló que la entidad monetaria realizó operaciones financieras que provocaron pérdidas por USD 1.023 millones . Sin embargo, el Banco Central rechazó esa interpretación y aseguró que su posición en oro dejó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones.

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El enfrentamiento comenzó luego de que la AGN presentara su informe sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. Si bien consideró que los balances reflejaban razonablemente la situación patrimonial de la entidad, realizó observaciones sobre las operaciones financieras vinculadas con el precio internacional del oro.

La autoridad monetaria, presidida por Santiago Bausili, respondió mediante un comunicado en el que negó haber realizado maniobras especulativas y cuestionó públicamente a la conducción del organismo auditor.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos , explicó que durante 2025 el Banco Central concretó operaciones con instrumentos financieros derivados que tenían como referencia parte de las reservas de oro.

Estas operaciones, liquidadas en dólares, generaron un resultado negativo de aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a USD 1.023 millones.

Según detalló Olmos, la cifra se compone de USD 960 millones correspondientes al resultado negativo de las operaciones y otros USD 62,8 millones abonados en concepto de primas de opciones.

El funcionario cuestionó la estrategia adoptada por el Banco Central y sostuvo que la entidad había calculado incorrectamente la evolución del precio internacional del metal.

“Erró el cálculo”, afirmó Olmos al referirse al resultado de las transacciones.

Además, aseguró que desde que la AGN audita los estados contables del BCRA no se había registrado una pérdida de semejante magnitud vinculada con este tipo de operaciones financieras.

El presidente del organismo también cuestionó el uso de reservas físicas de oro como respaldo de transacciones que consideró riesgosas.

El Banco Central respondió: asegura que ganó USD 2.505 millones

Tras conocerse las declaraciones de Olmos, el Banco Central difundió un comunicado para rechazar la interpretación realizada por la conducción de la AGN.

Polémica por el oro: la AGN denunció pérdidas por USD 1.023 millones y el Banco Central lo negó

La entidad aseguró que las operaciones cuestionadas no fueron maniobras especulativas, sino instrumentos de cobertura destinados a proteger el valor de las reservas frente a posibles caídas del precio internacional del oro.

Según explicó el organismo, los contratos financieros deben evaluarse junto con la evolución del valor del metal y no como operaciones independientes. “Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo”, sostuvo la autoridad monetaria.

En ese sentido, reconoció que los derivados tuvieron un resultado negativo durante 2025, pero argumentó que ese costo fue compensado por la revalorización del oro.

“La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, manifestó el BCRA.

De acuerdo con sus cálculos, el resultado neto de la posición en oro fue positivo en USD 2.505 millones durante el ejercicio 2025.

¿El Banco Central perdió o ganó dinero con el oro?

La controversia gira alrededor de dos resultados que aparecen reflejados en los estados contables del mismo ejercicio. Por un lado, el informe de la AGN identificó una pérdida de USD 1.023 millones por las operaciones financieras con derivados. Por otro, las reservas de oro que ya poseía el Banco Central registraron una ganancia patrimonial superior a los $8 billones debido al aumento internacional del precio del metal.

Olmos explicó que se trata de dos conceptos diferentes: uno corresponde a la revalorización del activo y el otro al resultado de las operaciones realizadas utilizando el oro como referencia.

“Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, sostuvo.

En cambio, desde el Banco Central consideran que ambos resultados deben analizarse conjuntamente porque las operaciones con derivados formaban parte de una estrategia destinada a proteger el valor de las reservas.

Por lo tanto, no existe una contradicción aritmética entre ambas cifras: la pérdida de USD 1.023 millones corresponde a las operaciones con derivados, mientras que la ganancia de USD 2.505 millones informada por el BCRA contempla el resultado conjunto de su posición en oro.

El BCRA acusó a la AGN de actuar con fines políticos

La respuesta del Banco Central también incluyó cuestionamientos hacia la conducción del organismo auditor. En su comunicado, la autoridad monetaria sostuvo que la AGN reconoció técnicamente que las operaciones tenían fines de cobertura, pero que posteriormente las presentó públicamente como maniobras especulativas. “Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, afirmó la entidad.

Además, aseguró que estas estrategias financieras no comenzaron durante la gestión de Santiago Bausili, sino que existen antecedentes desde 2007. Según el Banco Central, entre 2007 y 2011 se utilizaron mecanismos similares y los costos asociados a esas operaciones fueron proporcionalmente superiores a los registrados en 2025.

En ese contexto, la entidad acusó a las actuales autoridades de la AGN de intentar desprestigiar a la conducción del BCRA. “La actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”, señaló el comunicado. Estas acusaciones fueron formuladas por el Banco Central y forman parte de la disputa institucional por la interpretación del informe de auditoría.

Qué pasó con los lingotes de oro que fueron enviados al exterior

La polémica también reavivó los cuestionamientos sobre el traslado de parte de las reservas físicas de oro del Banco Central al exterior. La AGN desarrolla una segunda auditoría, independiente del análisis contable de 2025, destinada a establecer las circunstancias en las que se realizaron esos movimientos.

Según explicó Olmos, el objetivo es determinar por qué se decidió trasladar el metal, cuál fue su destino y si la operación generó algún beneficio para la autoridad monetaria. Ese informe ya fue remitido al Banco Central para que presente su descargo, por lo que todavía no existen conclusiones definitivas de esa auditoría.

Por su parte, Santiago Bausili aseguró anteriormente que todos los movimientos de oro están documentados y registrados. El presidente del BCRA explicó que en 2024 se trasladó parte del metal al Bank for International Settlements (BIS), ubicado en Suiza, y sostuvo que la decisión respondió a una oportunidad para mejorar las condiciones comerciales de los lingotes.

Según su explicación, el objetivo fue convertir barras de oro de menor aceptación comercial en otras de mejores características, aprovechando costos inferiores a los habituales.

También justificó la reserva de información sobre las operaciones al señalar que difundir determinados movimientos en tiempo real podría afectar las condiciones de negociación del Banco Central.

Qué puede pasar ahora con la investigación

La controversia continúa abierta en dos planos diferentes. En primer lugar, está la discusión sobre las operaciones financieras realizadas durante 2025. La AGN identificó una pérdida millonaria en los derivados vinculados con el oro, mientras que el Banco Central sostiene que estos instrumentos formaban parte de una cobertura que dejó un resultado global positivo.

En segundo lugar, permanece pendiente la auditoría sobre el traslado de las reservas físicas al exterior, que deberá determinar las condiciones y los resultados de esa decisión.

Aunque la AGN consideró razonables los estados contables del BCRA, las observaciones sobre las operaciones con oro abrieron una disputa pública entre ambos organismos.

La conclusión de la segunda auditoría será clave para esclarecer los aspectos todavía pendientes sobre la administración y el traslado de las reservas de oro de la Argentina.