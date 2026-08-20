Estudiantes jujeños crearon un sistema para proteger el "oro blanco" de la Puna

Estudiantes jujeños de El Cóndor desarrollaron un proyecto agroecológico para proteger la quínoa, conocida como el “oro blanco” de la Puna por su valor productivo y alimenticio. Los alumnos del Colegio Secundario Nº 10 crearon una trampa solar para atrapar polillas y gusanos sin afectar la fauna benéfica ni utilizar químicos.

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El proyecto fue realizado por Thiago Martínez y Melina Ramos , con el acompañamiento del docente asesor Federico Giménez. La iniciativa nació a partir de una problemática concreta en los cultivos: la presencia de plagas que dañaban la producción.

El Cóndor se encuentra en el departamento de Yavi, cerca de Nazareno, Salta, a unas 8 horas de San Salvador de Jujuy. Allí funciona el Colegio Secundario Nº 10, una institución con 35 alumnos que trabajan en invernaderos y desarrollan proyectos vinculados a la producción local.

Federico Giménez, docente asesor, explicó que los chicos son productores de quínoa y trabajan junto a ingenieros y profesores. En ese contexto, avanzaron con una propuesta pensada para cuidar este cereal, considerado el “oro blanco” por su valor.

Según explicaron los estudiantes, el kilo de quínoa vale alrededor de 10 mil pesos. Además, destacaron que es un cereal rico, con nutrientes y minerales muy buenos.

Cómo cultivan la quínoa en El Cóndor

Thiago Martínez, uno de los estudiantes involucrados en el proyecto, contó que la quínoa se siembra principalmente porque es propia de la Puna y tiene un alto valor nutricional. Asimismo, indicó que el proceso comienza entre septiembre y octubre, cuando se realiza la siembra. El cultivo necesita mucha agua y atraviesa distintas etapas: sembrado, cosecha, secado, trillado, lavado y selección.

Después de la cosecha, la dejan secar durante tres meses. Luego realizan el proceso de trillado, la llevan a Yavi para su lavado y finalmente la seleccionan a mano.

Una trampa solar contra polillas y gusanos

Por su parte, Melina Ramos explicó que la idea surgió cuando detectaron que las plagas estaban afectando la producción. “Cuando sembramos la quínoa vimos que nos invadieron plagas”, contó.

A partir de esa situación, buscaron una alternativa para reducir el impacto de los insectos. Las polillas y los gusanos son los que dañan el cultivo, por eso realizaron prototipos de una trampa de luz solar con materiales reciclados.

El sistema se construye con bidones de aceite, un foco led solar y varillas de metal. La trampa no usa químicos, con el fin de no dañar la atmósfera ni afectar la fauna benéfica.

La polilla es uno de los insectos que más daño les hace al cultivo, puntualizó Melina La polilla es uno de los insectos que más daño les hace al cultivo, puntualizó Melina

Con este proyecto, los estudiantes buscan cuidar la producción de quínoa y convertirse en guardianes del “oro blanco” de la Puna jujeña sin dañar al medio ambiente.