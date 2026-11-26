El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó este jueves que le solicitó al mandatario de Rusia , Vladimir Putin , moderar las acciones militares en territorio europeo con el objetivo de contribuir a una salida al conflicto bélico en Ucrania .

Según explicó Trump , planteó esa propuesta durante la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en China . Además, sostuvo que una eventual respuesta favorable del Kremlin podría allanar el camino hacia un entendimiento que permita poner fin a la guerra ucraniana .

Las declaraciones de Trump tuvieron lugar 24 horas después de su reunión en Florida con el secretario general de la OTAN , Mark Rutte . Tras ese encuentro, ambos difundieron un comunicado en conjunto en el que reclamaron a Rusia que evite profundizar o ampliar el conflicto armado en Ucrania .

“Durante mis conversaciones en China con el presidente de Rusia , Vladimir Putin , dediqué mucho tiempo a plantearle que me gustaría ver al presidente Putin retirar toda agresión militar contra territorios en Europa , con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania , y que se logre pronto”, escribió Trump en su red Truth Social . “Creo que existe una gran posibilidad de que esto ocurra”, agregó.

“Es mi amigo”, dijo Donald Trump sobre Putin

En distintas capitales europeas creció la inquietud por las acciones de Moscú, que interpretan como una serie de desafíos, entre ellos la caída de tres misiles de crucero rusos en suelo polaco durante la semana pasada.

El mensaje que Trump dirigió ahora a Putin contrasta con la postura que había exhibido durante su visita al mandatario ruso en Shenzhen la semana anterior. En aquella ocasión, ambos mantuvieron conversaciones privadas y también participaron de una instancia de diálogo junto al presidente chino, Xi Jinping.

Durante aquel encuentro, Trump recibió a Putin con una sonrisa y, antes de saludarlo con un apretón de manos afectuoso, expresó: “¿Quién es él? Es mi amigo”. Sus palabras generaron nuevamente preocupación en Kiev y en distintas capitales de Europa, donde surgió el temor de que el presidente estadounidense estuviera restableciendo una relación más cercana con el jefe del Kremlin a costa de Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

Sin embargo, luego de conversar con Rutte —a quien, según indicó, le transmitió los detalles de su diálogo con Putin—, Trump volvió a adoptar una postura diferente. En el comunicado difundido por ambos tras el encuentro, el mandatario estadounidense y el titular de la OTAN remarcaron que “hablaron sobre la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencionada o no, pueda ampliar la guerra”.

A diferencia de sus últimas declaraciones, en las que cuestionó a Ucrania por realizar ataques contra blancos ubicados dentro de Rusia, esta vez Trump no pidió al gobierno de Kiev que actuara con el mismo grado de prudencia.

Por otra parte, durante una entrevista concedida el miércoles al podcast alemán MD Meets, Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense y representante especial de su gobierno para las negociaciones con Rusia junto a Steve Witkoff, sostuvo que Putin había “mostrado moderación” al haber “aceptado no usar armas nucleares”.

Las elecciones en EE.UU. dejaron una derrota republicana. Los demócratas recuperaron el Senado y Diputados con victorias en estados conservadores.

Putin, "un maestro de la política"

Al referirse al mandatario ruso, Kushner lo definió como “un maestro de la política” y describió la guerra en Ucrania como “una guerra indirecta en la que Europa financia y arma a Ucrania contra Rusia”. Pese a ello, admitió que la disputa por las regiones del este de Ucrania que reclama Moscú continúa siendo uno de los principales obstáculos en las conversaciones con Putin.

“Lo que Steve y yo hemos deducido tras pasar muchas horas con el presidente Putin y el equipo ruso es que la cuestión territorial se encuentra ahora mismo en un punto muerto”, afirmó. “Basta con un pequeño error de cálculo para que la situación se descontrole por completo”, advirtió al cerrar.