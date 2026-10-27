Alumnas del Colegio Nacional 1 representarán a Jujuy en las Olimpiadas Nacionales de Biología

Tres alumnas del Colegio Nacional N° 1 de San Salvador de Jujuy se preparan para representar a la provincia en las Olimpiadas Nacionales de Biología, que se desarrollarán en Córdoba durante noviembre. Se trata de Valeria Arrueta, Estefanía Mackow y Julieta Pánica García, quienes participarán de la competencia junto a estudiantes de diferentes puntos del país.

Jujuy. Jujuy realizó la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina

Las jóvenes viajarán el próximo 17 de noviembre y permanecerán en Córdoba durante las jornadas de evaluación, que finalizarán el 21 de noviembre. Además del equipo del Colegio Nacional N° 1, la Escuela de Minas también participará en representación de Jujuy.

Las alumnas compartieron sus expectativas, su preparación académica y el entusiasmo por formar parte de una instancia nacional que reúne a estudiantes con especial interés por las ciencias biológicas.

La participación en las Olimpiadas Nacionales de Biología representa una oportunidad para que las alumnas del Colegio Nacional N° 1 pongan a prueba sus conocimientos y compartan experiencias con jóvenes de otras provincias.

Estefanía Mackow, una de las integrantes del equipo, expresó su entusiasmo por el viaje y destacó el trabajo de preparación que vienen realizando.

"Ya preparándonos para las Olimpiadas y metiéndole a full con todo" "Ya preparándonos para las Olimpiadas y metiéndole a full con todo"

Según contó, participa desde primer año en olimpiadas académicas de Biología y Matemática, y esta será su última experiencia como estudiante del nivel secundario.

Durante estos años, las competencias también influyeron en su elección vocacional, ya que tiene previsto estudiar Medicina.

"Me dio también un propósito a mí y me dio esa oportunidad de explorar qué es lo que me gusta en las Olimpiadas" "Me dio también un propósito a mí y me dio esa oportunidad de explorar qué es lo que me gusta en las Olimpiadas"

Biología, genética y ecología: los intereses de las alumnas

Cada una de las representantes jujeñas tiene preferencias por diferentes áreas de la biología, algo que consideran una ventaja para complementar sus conocimientos durante la preparación.

Valeria Arrueta contó que disfruta especialmente de la lectura y de descubrir información científica. Entre los temas que más le interesan mencionó los priones y los viroides, agentes biológicos que pueden provocar enfermedades en animales, seres humanos y plantas.

Por su parte, Julieta Pánica García explicó que siente interés por distintas ramas de la biología, especialmente por la ecología y el estudio del comportamiento de los seres vivos.

Las estudiantes señalaron que, para prepararse, decidieron distribuir algunos contenidos de acuerdo con sus intereses y conocimientos, aunque todas deben estudiar el programa completo.

Entre los temas que forman parte de las evaluaciones se encuentran biología celular, genética, evolución, ecología, etología y biología de los organismos.

Cómo serán las Olimpiadas Nacionales de Biología

La competencia incluirá evaluaciones teóricas y prácticas que exigirán conocimientos de distintas áreas de las ciencias biológicas.

Según explicaron las estudiantes, el examen teórico de este año contará con 45 preguntas, mientras que la instancia práctica estará dividida en dos partes.

El temario es extenso y requiere preparación tanto individual como grupal. Por eso, las jóvenes del Colegio Nacional N° 1 organizaron sus jornadas de estudio para abordar las distintas unidades.

"Quedamos en estudiar todo, pero a la vez especializarnos en cada parte" "Quedamos en estudiar todo, pero a la vez especializarnos en cada parte"

La Escuela de Minas también representará a Jujuy

La provincia contará con la participación de estudiantes de dos instituciones educativas en esta instancia nacional.

Además de las alumnas del Colegio Nacional N° 1, un equipo de la Escuela de Minas también viajará a Córdoba para participar de las Olimpiadas de Biología.

De esta manera, ambas instituciones representarán a Jujuy en una competencia que promueve el conocimiento científico y el intercambio académico entre estudiantes de distintos establecimientos educativos del país.

La posibilidad de llegar a una instancia internacional

Las jóvenes explicaron que las Olimpiadas Nacionales también representan una oportunidad para avanzar hacia futuras competencias internacionales.

Según detallaron, de una selección de aproximadamente 30 colegios, diez equipos pueden acceder a una nueva etapa de preparación y evaluación en Buenos Aires.

Posteriormente, se selecciona a estudiantes que podrían integrar los equipos representantes de Argentina en competencias internacionales.

Aunque el objetivo inmediato es participar de la instancia nacional en Córdoba, las alumnas mantienen la expectativa de continuar avanzando.

El acompañamiento docente y la importancia de las Olimpiadas

Las estudiantes también destacaron el acompañamiento de sus docentes durante la preparación y la organización del viaje.

En particular, reconocieron el trabajo de la profesora Anabel García, quien las acompañará a Córdoba y colabora con las gestiones necesarias para concretar su participación.

Las jóvenes valoraron especialmente la posibilidad de participar en actividades académicas que les permiten profundizar sus conocimientos y descubrir intereses vinculados con sus futuras carreras.

Para las representantes del Colegio Nacional N° 1, la experiencia no solo implica competir, sino también continuar aprendiendo, conocer estudiantes de otras provincias y representar a Jujuy en una instancia nacional de formación científica.