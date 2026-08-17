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17 de agosto de 2026 - 15:28
Policiales.

Detienen a un hombre que viajaba a Jujuy y tenía pedido de captura internacional

Un ciudadano haitiano fue detenido en San Juan cuando viajaba en un colectivo hacia Jujuy. Tenía una Notificación Roja de Interpol.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detuvieron a un hombre buscado por Interpol que viajabahacia Jujuy (foto ilustrativa)

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El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional 40, en el paraje San Carlos, departamento Sarmiento. Allí trabajaron efectivos pertenecientes a la Sección Vial Circunvalación “San Juan”, dependiente del Escuadrón 66.

Detectaron una Notificación Roja de Interpol

Durante el operativo, los gendarmes comenzaron con el control habitual de la documentación de las personas que viajaban en la unidad. Al ingresar los datos de uno de los pasajeros en el sistema, los efectivos comprobaron que sobre el ciudadano extranjero pesaba una Notificación Roja de Interpol, por lo que avanzaron con nuevas verificaciones para establecer el origen y los alcances de la medida.

Detuvieron a un hombre buscado por Interpol que viajaba hacia Jujuy

Detuvieron a un hombre buscado por Interpol que viajaba hacia Jujuy

De acuerdo con la información vinculada al procedimiento, el pasajero estaría relacionado con un proceso penal abierto en territorio chileno y las autoridades de ese país lo consideraban una persona con riesgo de fuga. También se estableció, según los datos conocidos durante la investigación, que habría ingresado a la Argentina por fuera de los pasos fronterizos habilitados.

Viajaba en un colectivo que tenía como destino Jujuy

La detención se produjo mientras el hombre viajaba en una unidad de transporte de larga distancia que cubría el recorrido Mendoza-Jujuy. La orden internacional quedó al descubierto a partir del control de identidad efectuado por Gendarmería en territorio sanjuanino. Una vez confirmada la vigencia de la Notificación Roja, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía Federal de San Juan. Desde el organismo judicial se dispuso la inmediata detención del pasajero y la adopción de las medidas correspondientes para avanzar con el procedimiento.

Permanece detenido en San Juan

Tras completar las actuaciones iniciales ordenadas por la Justicia, el ciudadano haitiano fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en el departamento Chimbas, donde quedó alojado de manera preventiva.

El hombre permanecerá detenido mientras se desarrollan las diligencias judiciales vinculadas a su situación y al requerimiento realizado por las autoridades chilenas. A partir de ahora, la Justicia argentina deberá determinar los próximos pasos frente al pedido de extradición a Chile, país que había solicitado su captura internacional.

El operativo se inició como un control de rutina sobre el colectivo, pero la consulta de los antecedentes del pasajero permitió detectar que existía una orden internacional vigente desde hacía más de tres años.

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