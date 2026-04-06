Ofrecen recompensa millonaria por información que ayude a capturar a "Camboya"

El titular de la Fiscalía Penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz , comunicó que, tras la gestión realizada por el Ministerio Público Fiscal ante las autoridades provinciales de Salta, se estableció una recompensa de diez millones de pesos ($10.000.000) . Se dará a quien de información veraz que conduzca a la localización y captura de Jonatan Jordan Peloc.

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Este hombre es mayormente conocido en la zona como “Camboya”, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia .

El Decreto N° 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia especifica que se otorgará un premio de diez millones de pesos a cualquier individuo que, sin haber participado en el delito , brinde datos precisos y verificables que resulten clave para hallar al prófugo .

La fuga de la Alcaidía General se produjo el pasado sábado 4 de abril y, desde entonces, no se tienen datos sobre el paradero del acusado.

Se indica que la información puede ser suministrada directamente por la persona interesada o mediante intermediarios, aunque quedan excluidos del premio los empleados estatales, miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de servicios de inteligencia .

Esta disposición se toma ante la seriedad del delito y el elevado nivel de alarma social que provocó la evasión, con el objetivo de fortalecer las acciones destinadas a capturar rápidamente a Jonatan Peloc.

El lugar de donde de se fugó Camboya el sábado a la madrugada.

Se establece que los datos podrán ser proporcionados de manera directa por quienes los posean o a través de representantes, excluyéndose del beneficio a funcionarios públicos, integrantes de fuerzas de seguridad y personal de organismos de inteligencia.

Crimen ocurrido en Alta Tensión

La decisión responde a la gravedad del hecho y al alto grado de preocupación social generado por la fuga, buscando reforzar las medidas para lograr la pronta detención de Jonatan Peloc.

Los hechos se desarrollaron durante la madrugada del sábado, cuando Jonatan Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, lograron fugarse del pabellón A1 del complejo policial. Más tarde, Fernández fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

Varios de los tatuajes que tiene el prófugo.

En cambio, Peloc sigue prófugo, lo que mantiene la alerta activa en la zona y obligó a las autoridades a continuar con el operativo de búsqueda. Además, el perfil de riesgo del evadido motivó la petición de reforzar las medidas de protección para garantizar la seguridad del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y de las personas afectadas por el caso.

Historial de fugas y alarma social

Según el medio El Tribuno, Jonatan Peloc se encontraba privado de libertad de manera preventiva en el marco de una investigación por homicidio agravado con empleo de arma de fuego.

Los tatuajes que el acusado tiene en la espalda.

El expediente está vinculado a un asesinato ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión. Cabe destacar que el mismo acusado ya había permanecido fugado por más de un año antes de su detención, hecho que incrementa la preocupación generada por su nueva evasión.