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21 de junio de 2026 - 09:17
Jujuy.

Día del Padre: cuáles son los regalos elegidos por los jujeños

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y los jujeños recorrieron los comercios en busca del regalo ideal.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Día del Padre: cuáles son los regalos elegidos por los jujeños

Día del Padre: cuáles son los regalos elegidos por los jujeños

El Día del Padre se celebra este domingo 21 de junio y durante toda la semana los jujeños salieron a recorrer los comercios en busca del regalo ideal. Las opciones dependen de los gustos de cada papá, pero también de la situación económica y del presupuesto disponible en cada familia.

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Como ocurre cada tercer domingo de junio, la fecha moviliza las ventas y genera expectativa en distintos rubros. Desde pequeños detalles hasta obsequios de mayor valor, cada persona busca una alternativa para homenajear a los padres y compartir una jornada especial.

En la previa de la celebración, salimos a las calles de San Salvador de Jujuy para conocer cuáles son, según los jujeños, los mejores regalos para papá. Las respuestas fueron variadas y reflejaron que no existe una única opción. Algunos eligen prendas de vestir, calzado, perfumes o accesorios, mientras que otros prefieren regalos relacionados con los gustos y actividades de cada padre.

Cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina.
Día del Padre y los regalos

Día del Padre y los regalos

También aparecen alternativas más sencillas, como una comida preparada en casa, una reunión familiar, una carta o un detalle personalizado. Para muchas personas, lo importante no es el valor económico del obsequio, sino el gesto y el tiempo compartido.

La situación económica es uno de los factores que influye al momento de realizar las compras. Por ese motivo, las familias buscan opciones que puedan ajustarse a sus posibilidades sin dejar pasar la fecha. Otros jujeños optan por regalos caseros o propuestas que no implican un gasto importante. Un desayuno, un almuerzo familiar o una actividad compartida también forman parte de las opciones para celebrar.

Embed - Qué regalan los jujeños a los papás

Por qué se celebra el Día del Padre

El Día del Padre en Argentina es una fecha destinada a homenajear y reconocer la importancia de la figura paterna dentro de la familia y la sociedad. Las primeras manifestaciones oficiales comenzaron a registrarse en distintas provincias a comienzos del siglo XX, impulsadas por asociaciones civiles, instituciones educativas y comunidades interesadas en destacar el papel del padre en la formación, el desarrollo y la contención de sus hijos.

La conmemoración también surgió como una celebración equivalente al Día de la Madre, que ya estaba instalado socialmente. De esta manera, se buscó resaltar valores como el sacrificio, el trabajo, la dedicación y el ejemplo brindado por quienes ejercen la paternidad. Con el tiempo, la fecha se convirtió en una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares mediante reuniones, agasajos y distintas expresiones de afecto.

En algunos países de Europa el Día del Hombre coincide con el Día del Padre por su trasfondo relacionado con la figura de San José.

Con el paso de los años, el Día del Padre adquirió alcance nacional y se transformó en una tradición esperada tanto en los hogares como en las escuelas argentinas. La celebración permitió reforzar el reconocimiento social de la paternidad y reafirmar la importancia de la familia como uno de los núcleos centrales de la comunidad.

La fecha de celebración fue definida durante la segunda mitad del siglo XX. En un primer momento, algunas provincias propusieron conmemorar cada 24 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, hija del general José de San Martín. La iniciativa buscaba homenajear al llamado “Padre de la Patria”, destacando no solo su importancia histórica, sino también su rol como padre y el ejemplo que representó.

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