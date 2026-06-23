Mapa del desempleo en Argentina: qué ciudades concentran más personas sin trabajo

La tasa de desempleo en Argentina se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026.

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026 , lo que equivale a unas 1,7 millones de personas desocupadas , de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

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En comparación interanual, el índice registró una leve baja de 0,1 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, cuando se había ubicado en 7,9% . Sin embargo, mostró un incremento de 0,3 puntos frente al último trimestre de 2025.

La leve mejora del indicador interanual no implicó una disminución del número total de personas sin trabajo . De hecho, los desocupados llegaron a 1,72 millones , lo que representa un aumento de 81.074 personas en relación con el trimestre previo y de 15.343 frente al mismo período de 2025.

Este comportamiento se explica por la expansión de la Población Económicamente Activa (PEA) , que creció un 1,73% , por encima del incremento del 1,02% registrado en la población total. Este mayor crecimiento de la fuerza laboral terminó diluyendo la tasa porcentual, aunque no redujo la cantidad absoluta de personas desempleadas.

De este modo, el empleo total mostró una caída de 29.530 puestos de trabajo durante el primer trimestre, aunque en la comparación interanual se observa un incremento de 371.447 personas ocupadas.

Al desagregar los datos por región, el informe del Indec revela disparidades marcadas entre los distintos aglomerados del país.

Empleo, informalidad y presión laboral: una evolución desigual

Sin embargo, dentro de ese resultado positivo anual, la evolución fue desigual: el empleo registrado retrocedió en 32.211 trabajadores formales, mientras que el segmento informal incorporó 403.758 nuevos ocupados.

Esta diferencia ayuda a explicar, en parte, el aumento de la informalidad laboral, que se ubicó en 44,2%, lo que implica una suba de 2,2 puntos porcentuales respecto del primer trimestre de 2025.

La subocupación también evidenció un empeoramiento relevante en términos estadísticos, al ubicarse en 11,1%, lo que representa un aumento interanual de 1,1 puntos porcentuales. Este indicador incluye a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria y que, además, manifiestan disponibilidad para ampliar su jornada laboral.

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Al considerar en conjunto a los desocupados, subocupados y ocupados en búsqueda de otro empleo, la presión sobre el mercado laboral se elevó hasta alcanzar el 29,6% de la Población Económicamente Activa (PEA).

El mapa geográfico: dónde golpea más el desempleo

Al analizar los datos por regiones, el informe del Indec muestra diferencias significativas entre los distintos aglomerados urbanos del país.

La zona con mayor nivel de desempleo es el Gran Buenos Aires, donde la tasa llega al 8,7%. Dentro de ese mismo territorio, los partidos del conurbano bonaerense presentan el valor más elevado, con un 9,7%. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registra una cifra inferior, situada en 4,8%.

La región Pampeana se ubica como la segunda más golpeada, con un nivel de desocupación del 8,2%. Dentro de este territorio, el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución encabeza el ranking nacional con un 10,4%, seguido por Bahía Blanca–Cerri con 10,1% y Mar del Plata con 9,3%.

El Indec publicó este lunes el detalle por aglomerado del primer trimestre de 2026 y las diferencias entre regiones son pronunciadas.

Por su parte, el Gran Córdoba presenta una tasa de 8,8%, mientras que el Gran Rosario se sitúa en 8,2%. En el extremo opuesto, Santa Rosa–Toay registra el nivel más bajo de la región, con un 5% de desocupación.

La región del Nordeste (NEA) se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional, con un promedio de 7,2% de desocupación. Dentro de este bloque, el aglomerado de Gran Resistencia lidera con un 9,7%, seguido por Formosa con 8,7% y Corrientes con 6,0%. En el extremo inferior se encuentra Posadas, que registra el menor nivel de desempleo de la región, con 4,7%.

Por otro lado, las demás regiones se mantienen por debajo del promedio del país. Cuyo presenta una tasa de 5,5%, con el Gran Mendoza como el área más afectada (7,3%) y el Gran San Luis como la de menor desocupación (2,7%). En tanto, la Patagonia promedia un 5,0%: allí, Río Gallegos exhibe el nivel más alto de la región con 8,5%, mientras que Viedma–Carmen de Patagones registra el más bajo, con 2,1%.

El mapa de la desocupación.

La región del Noroeste (NOA) presenta el nivel más bajo de desempleo en conjunto, con una tasa de 4,9%. Dentro de este bloque, el aglomerado de Gran Tucumán–Tafí Viejo registra el valor más elevado, con 7,1%, mientras que Santiago del Estero–La Banda se ubica en el extremo opuesto con apenas 0,7%, el registro más bajo del país.

Por otra parte, el informe del Indec también expone una diferencia estructural en función del tamaño de las ciudades. Los 31 aglomerados urbanos de 500.000 habitantes o más muestran una tasa de desocupación del 8,3%, mientras que en los centros urbanos más pequeños el indicador desciende a 5,7%.

La tasa de desocupación en Argentina se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026.

En estos aglomerados, además, la tasa de desocupación aumentó en 1,0 punto porcentual en relación con el trimestre previo y avanzó 0,7 puntos porcentuales en la comparación interanual, constituyendo uno de los escasos cambios de relevancia estadística que se desprenden del informe.